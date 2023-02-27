Промес проводит 200-й матч за «Спартак»

«Спартак» принимает «Локомотив» в ответном матче 1/4 финала Кубка России.

Эта игра стала 200-й для Квинси Промеса в составе спартаковцев.

Голландцу вручили памятную футболку в связи с достижением юбилейной отметки.

31-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.

До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.

В предыдущих 199 матчах вингер забил 98 голов и сделал 48 ассистов.

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