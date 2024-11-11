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    Вратарь «Спартака»: «Я скучаю по Промесу»

    Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал, что соскучился по бывшему одноклубнику.

    – Вижу голы Квинси в социальных сетях, но не общался с ним. Конечно, скучаю по Промесу. Он давно был в «Спартаке» и уже стал частью команды. Хотелось бы поскорее увидеться с ним здесь, в России.

    – Веришь, что сыграешь еще с Промесом в одной команде?

    – Не знаю, что завтра будет, потому не могу ответить.

    • «Спартак» летом не продлил контракт с Промесом.
    • Футболист находится в Дубае с февраля – он не смог оттуда уехать из-за проблем с законом.
    • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
    • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    11.11.2024 23:11
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    Комментарии (4)
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    Питерский князь
    1731358288
    Нарко-петухи. :)))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731359430
    По белым дорожкам соскучился? Гыгыгы
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    Спартачище
    1731384372
    Лучший легионер в истории РПЛ Чемпион, суперкубок, неоднократно лучший бомбардир и игрок. Ну и лучший бомбардир среди легионер вдовесок Хотел паспорт, но у нас его выдают только таджикам и черножпым игрунам болотного посмешища
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    WE ARE FOR PETER
    1731395077
    Совсем дебилы,скучать по преступникам
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