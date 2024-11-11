Вратарь «Спартака»: «Я скучаю по Промесу»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал, что соскучился по бывшему одноклубнику.

– Вижу голы Квинси в социальных сетях, но не общался с ним. Конечно, скучаю по Промесу. Он давно был в «Спартаке» и уже стал частью команды. Хотелось бы поскорее увидеться с ним здесь, в России.

– Веришь, что сыграешь еще с Промесом в одной команде?

– Не знаю, что завтра будет, потому не могу ответить.

«Спартак» летом не продлил контракт с Промесом.

Футболист находится в Дубае с февраля – он не смог оттуда уехать из-за проблем с законом.

Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.

На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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