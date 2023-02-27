Карпин сравнил тренеров с обезьянами: «А я буду волком!»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о тренерской работе.

— С чем сравнима должность тренера сборной: с тигром в клетке в зоопарке, когда ты под присмотром круглые сутки, или вольным диким орлом, когда ты сам должен решать свою судьбу?

— В клетке точно нет. А тигр или орел… Главное, на свободе.

— Тигр или орел?

— Человек.

— А в поведении кто ближе?

— Обезьяна..

— Засмеют, Валерий Георгиевич. Хватка-то у вас железная, не каждый способен выдержать общение и встречные вопросы. Наверное, ближе к хищнику?

— Хорошо, пусть буду волком!

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