Карпин сравнил тренеров с обезьянами: «А я буду волком!»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о тренерской работе.
— С чем сравнима должность тренера сборной: с тигром в клетке в зоопарке, когда ты под присмотром круглые сутки, или вольным диким орлом, когда ты сам должен решать свою судьбу?
— В клетке точно нет. А тигр или орел… Главное, на свободе.
— Тигр или орел?
— Человек.
— А в поведении кто ближе?
— Обезьяна..
— Засмеют, Валерий Георгиевич. Хватка-то у вас железная, не каждый способен выдержать общение и встречные вопросы. Наверное, ближе к хищнику?
— Хорошо, пусть буду волком!
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Источник: «Матч ТВ»