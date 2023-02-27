Прогноз на матч «Спартак» – «Локомотив». Мнение «Бомбардира»

Привет, меня зовут Илья Егоров, и я редактор «Бомбардира». Сегодня 27 февраля, а это значит, что нужно поговорить о важном – об ответном матче «Спартака» и «Локомотива» в Кубке России. Напомним, что первая встреча завершилась победой «Спартака» с минимальным счетом 1:0. Чего ждать от второй встречи? Давайте подискутируем на эту тему.

«Локо» сейчас – очень нежный, нестабильный и крайне непредсказуемый механизм, что мы увидели по первому матчу со «Спартаком». Команда Михаила Галактионова в первом тайме допускала частые прорывы соперника на свою половину поля и позволяла «Спартаку» создавать моменты, один из которых завершился голом Пруцева на 16-й минуте.

С другой стороны, вторая половина встречи в исполнении «Локо» была сильно бодрее: и контратаковали хорошо, и напрягали оборону «Спартака» часто, и даже забили гол – но потом судья отменил его (что, на мой взгляд, было очень даже логичным решением).

Что касается «Спартака», то в его силе я не сомневался перед первым матчем: команда в целом в норме, вернулся Бальде, постепенно в себя приходят Мозес и Промес. Его победа звучала очень даже логично. Во второй встрече с «Локомотивом» будет, конечно, чуть сложнее: «Локо» постепенно разыгрывается, Михаил Галактионов сделал выводы и точно чувствует себя увереннее. Но, думаю, качественно это на результат не повлияет.

Прогноз «Бомбардира»: победа «Спартака» и дальнейший проход в Пути РПЛ Кубка России.

Котировки «Фонбета»:

Победа «Спартака» – 1.77;

Ничья – 3.65;

Победа «Локомотива» – 5.30;

Проход «Спартака» – 1.10;

Проход «Локомотива» – 7.30.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив». Начало – в 19:50 по мск

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Фото: официальный сайт «Спартака»