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  • Прогноз на матч «Спартак» – «Локомотив». Мнение «Бомбардира»

Прогноз на матч «Спартак» – «Локомотив». Мнение «Бомбардира»

27 февраля 2023, 18:38
17

Привет, меня зовут Илья Егоров, и я редактор «Бомбардира». Сегодня 27 февраля, а это значит, что нужно поговорить о важном – об ответном матче «Спартака» и «Локомотива» в Кубке России. Напомним, что первая встреча завершилась победой «Спартака» с минимальным счетом 1:0. Чего ждать от второй встречи? Давайте подискутируем на эту тему.

«Локо» сейчас – очень нежный, нестабильный и крайне непредсказуемый механизм, что мы увидели по первому матчу со «Спартаком». Команда Михаила Галактионова в первом тайме допускала частые прорывы соперника на свою половину поля и позволяла «Спартаку» создавать моменты, один из которых завершился голом Пруцева на 16-й минуте.

С другой стороны, вторая половина встречи в исполнении «Локо» была сильно бодрее: и контратаковали хорошо, и напрягали оборону «Спартака» часто, и даже забили гол – но потом судья отменил его (что, на мой взгляд, было очень даже логичным решением).

Что касается «Спартака», то в его силе я не сомневался перед первым матчем: команда в целом в норме, вернулся Бальде, постепенно в себя приходят Мозес и Промес. Его победа звучала очень даже логично. Во второй встрече с «Локомотивом» будет, конечно, чуть сложнее: «Локо» постепенно разыгрывается, Михаил Галактионов сделал выводы и точно чувствует себя увереннее. Но, думаю, качественно это на результат не повлияет.

Прогноз «Бомбардира»: победа «Спартака» и дальнейший проход в Пути РПЛ Кубка России.

Котировки «Фонбета»:

  • Победа «Спартака» – 1.77;
  • Ничья – 3.65;
  • Победа «Локомотива» – 5.30;
  • Проход «Спартака» – 1.10;
  • Проход «Локомотива» – 7.30.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак»«Локомотив». Начало – в 19:50 по мск

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Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: Бомбардир
Россия. Кубок Россия Локомотив Спартак Спартак
Комментарии (17)
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vladik12
1677490012
Победа "Спартака" в 1-2 мяча.
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OOOVVV.
1677491145
Не уверен в прогнозе автора. Посмотрим.
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R_a_i_n
1677493573
Привет, Илья Егоров! Тоже считаю, что победит Спартак! Думаю будет 2:1. Зюба же обещал забить!
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BarStep
1677494673
Локо прорвет, будет 1:3 Или не прорвет), тогда 3:1 Дзюба забьет
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Красногорск_Фан
1677497139
Все шансы на победу Спартака ( с другой стороны считаю открывашку проклятой для Спартака, сколько на ней было легендарных поражений от команд 2-й части таблицы. Скажу так. Объективно Спартак сильнее. Но чей фарт сегодня скоро узнаем.
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эд100
1677501201
зачем все эти гадания? букмекерам в помощь? всё пустое. Спартак однозначно выиграет, к бабке не ходи
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BlackMurder
1677513630
А я честно хочу поздравить Урал с победой над Ростовом, пожелать победы Локомотиву!!!
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