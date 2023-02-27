«Спартак» и «Локомотив» сыграют в ответном матче 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет в Москве на стадионе « Открытие Арена». Начало – в 20:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Спартак: Александр Максименко – Никита Чернов, Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов – Данил Пруцев, Роман Зобнин, Руслан Литвинов – Павел Мелешин, Михаил Игнатов, Антон Зиньковский.
- Локомотив: Илья Лантратов – Максим Ненахов, Станислав Магкеев, Иван Кузьмичев, Игорь Смольников – Даниил Куликов, Дмитрий Баринов, Артем Карпукас – Франсуа Камано, Артем Дзюба, Сергей Пиняев.
Судья: Сергей Иванов (Россия)
- Матчей в сезоне: 12
- Желтые карточки: 56 (4,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 5
- Фолы в среднем за матч: 20
Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Гол забил Данил Пруцев.
Коэффициенты:
- Победа «Спартака» – 1.77
- Ничья – 4.00
- Победа «Локо» – 5.30
Прогноз на матч: фора «Локомотива» (+1). Кф. 1.74
Источник: «Бомбардир»