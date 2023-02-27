«Спартак» и «Локомотив» сыграют в ответном матче 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет в Москве на стадионе « Открытие Арена». Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Сергей Иванов (Россия)

Матчей в сезоне: 12

Желтые карточки: 56 (4,7 в среднем за матч)

Красные карточки: 5

Фолы в среднем за матч: 20

Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Гол забил Данил Пруцев.

Коэффициенты:

Победа «Спартака» – 1.77

Ничья – 4.00

Победа «Локо» – 5.30

Прогноз на матч: фора «Локомотива» (+1). Кф. 1.74

Где смотреть матч Спартак – Локомотив