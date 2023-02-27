«Спартак» и «Локомотив» сыграют в ответном матче 1/4 финала Кубка России.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Гол забил Данил Пруцев.

Игра состоится в понедельник, 27 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 1,90. На ничью – 3,60. На выигрыш «Локо» дают 4,30.

Прогноз на матч Спартак – Локомотив