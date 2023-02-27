«Спартак» и «Локомотив» сыграют в ответном матче 1/4 финала Кубка России.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена».
Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Гол забил Данил Пруцев.
- Игра состоится в понедельник, 27 февраля.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 20:00 по московскому времени.
«Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 1,90. На ничью – 3,60. На выигрыш «Локо» дают 4,30.
Источник: «Бомбардир»