«Сильнейший за последний год». Семин – о следующем сопернике сборной России

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о том, что сборная России в марте сыграет с Ираном.

«Товарищеский матч с Ираном – отличная проверка на прочность для подопечных Карпина.

Жаль только, что игра состоится не в России. Болельщики соскучились по игре сборной. Думаю, им хотелось бы увидеть матч национальной команды в России.

Кто фаворит? Никаких фаворитов! Сборная Ирана – хороший соперник. Сильнейший за последний год.

На ЧМ-2022 они до последнего претендовали на выход из группы, так что, жду упорный матч», – заявил Семин.

Сборные России и Ирана встретятся 23 марта в Тегеране.

В 2022 году россияне в товарищеских матчах победили Киргизию (2:1), а также сыграли вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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