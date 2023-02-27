«Сильнейший за последний год». Семин – о следующем сопернике сборной России

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о том, что сборная России в марте сыграет с Ираном.
«Товарищеский матч с Ираном – отличная проверка на прочность для подопечных Карпина.
Жаль только, что игра состоится не в России. Болельщики соскучились по игре сборной. Думаю, им хотелось бы увидеть матч национальной команды в России.
Кто фаворит? Никаких фаворитов! Сборная Ирана – хороший соперник. Сильнейший за последний год.
На ЧМ-2022 они до последнего претендовали на выход из группы, так что, жду упорный матч», – заявил Семин.
- Сборные России и Ирана встретятся 23 марта в Тегеране.
- В 2022 году россияне в товарищеских матчах победили Киргизию (2:1), а также сыграли вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
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Источник: «РБ Спорт»