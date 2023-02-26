Стало известно, почему полиция не может установить личность болельщика, бросившего банан в Вендела

Полиция продолжает поиск болельщика, который бросил банан в полузащитника «Зенита» Вендела в кубковом матче против «Волги» (3:0).

Ситуация осложняется тем, что на ульяновском «Труде» нет системы распознавания лиц. Поэтому полиция пока не может установить личность фаната.

«Сейчас фото парня также отправлено в футбольный клуб «Зенит» и сотрудникам ЦПЭ МВД Петербурга, чтобы те проверили его по своим базам», – добавил источник.

С официальным заявлением по инциденту уже выступила «Волга».

На брошенный банан отреагировал сам Вендел.

Известно, какое наказание ждет «Волгу».

РПЛ возвращается на следующей неделе! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!