«Волга» выступила с заявлением по инциденту с Венделом и бананом

Пресс-служба «Волги» опубликовала заявление на тему инцидента во время кубкового матча с «Зенитом» (0:3). В игрока гостей Вендела прилетел с трибуны банан.

«Наш клуб категорически не приемлет любые нарушения общественного порядка, противоправные действия и проявления какой-либо агрессии. Это наша жeсткая и принципиальная позиция. Мы сделаем всe, что от нас зависит , чтобы разобраться с возникшей ситуацией!

«Волга» всегда осуждала, осуждает и будет осуждать подобного рода поступки. Органами правопорядка совместно со службами безопасности клуба и стадиона сейчас проводятся соответствующие мероприятия, изучаются необходимые материалы. В ближайшее время, надеемся, будет установлена личность нарушителя», – написал клуб из Ульяновска.

Инцидент случился, когда Вендел покидал поле.

У Вендела в матче ассист.

Игрок в России с 2020 года.

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