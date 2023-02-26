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  • «Волга» выступила с заявлением по инциденту с Венделом и бананом

«Волга» выступила с заявлением по инциденту с Венделом и бананом

26 февраля 2023, 11:13
8

Пресс-служба «Волги» опубликовала заявление на тему инцидента во время кубкового матча с «Зенитом» (0:3). В игрока гостей Вендела прилетел с трибуны банан.

«Наш клуб категорически не приемлет любые нарушения общественного порядка, противоправные действия и проявления какой-либо агрессии. Это наша жeсткая и принципиальная позиция. Мы сделаем всe, что от нас зависит , чтобы разобраться с возникшей ситуацией!

«Волга» всегда осуждала, осуждает и будет осуждать подобного рода поступки. Органами правопорядка совместно со службами безопасности клуба и стадиона сейчас проводятся соответствующие мероприятия, изучаются необходимые материалы. В ближайшее время, надеемся, будет установлена личность нарушителя», – написал клуб из Ульяновска.

  • Инцидент случился, когда Вендел покидал поле.
  • У Вендела в матче ассист.
  • Игрок в России с 2020 года.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: телеграм-канал «Волги»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Волга Вендел
Комментарии (8)
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Enter2006
1677399606
Чуваку пора бежать в Казахстан, пока границы не закрыли, или на лоб насильно FAN ID не прилепили ))
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Давид59
1677403688
Это же надо, перечислить всё что угодно (нарушения общественного порядка, противоправные действия , проявления какой-либо агрессии), кроме того, что произошло на самом деле! А назвать "расизм" расизмом? Как говорил Жванецкий, пока не идёт?
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saf05
1677405109
А почему решили что это болельщик Волги ?
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ААМ
1677408902
Отдать метателя бананов на перевоспитание Быстрову.
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Алекс636363
1677409069
запретить продавать на трибунах бананы. раздавать бесплатно мандарины. любителя кидать бананы отправить в банановую республику на перевоспитание, дабы знал, каким тяжким трудом является сбор бананов. подарить ему майку после окончания перевоспитания с надписью "кидают бананы только е-б-л-а-н-ы" и панамку с нарисованным бананом
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