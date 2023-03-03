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  • КДК РФС определился с наказанием для «Волги» за брошенный на поле банан

КДК РФС определился с наказанием для «Волги» за брошенный на поле банан

3 марта 2023, 14:40
6

Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов рассказал, какое наказание клуб получил от контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

  • Во время кубкового матча с «Зенитом» (0:3) на поле бросили банан.
  • Фрукт упал рядом с бразильским легионером гостевой команды Венделом.
  • Полиция ищет человека, сделавшего это.

«Да, действительно, КДК решил назначить штраф 500 тысяч рублей и один кубковый матч без зрителей условно.

Возможность апелляции предусмотрена, но мы подумаем на счет того, чтобы ее подавать», – заявил Савинов.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Кубок Зенит Волга
Комментарии (6)
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Kollljan
1677845609
Для Волги 500000 штрафа - это смерть.
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eugen-han
1677846426
Если было нарушение какое-то, то это административное, которое не подразумевает такие размеры штрафов. Выкинуть мусор(а банан ведь не мусор) для физ.лиц и юридических различен и тут надо разбираться и определяться. То есть штраф вообще ничем не обоснован и похож на пред'яву с последующим вымогательством в жанре рэкета.
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paracetamol
1677856969
Обобрали нищих, банан столько не стоит!
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