КДК РФС определился с наказанием для «Волги» за брошенный на поле банан

Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов рассказал, какое наказание клуб получил от контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
- Во время кубкового матча с «Зенитом» (0:3) на поле бросили банан.
- Фрукт упал рядом с бразильским легионером гостевой команды Венделом.
- Полиция ищет человека, сделавшего это.
«Да, действительно, КДК решил назначить штраф 500 тысяч рублей и один кубковый матч без зрителей условно.
Возможность апелляции предусмотрена, но мы подумаем на счет того, чтобы ее подавать», – заявил Савинов.
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Источник: «Р-Спорт»