КДК РФС определился с наказанием для «Волги» за брошенный на поле банан

Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов рассказал, какое наказание клуб получил от контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Во время кубкового матча с «Зенитом» (0:3) на поле бросили банан.

Фрукт упал рядом с бразильским легионером гостевой команды Венделом.

Полиция ищет человека, сделавшего это.

«Да, действительно, КДК решил назначить штраф 500 тысяч рублей и один кубковый матч без зрителей условно.

Возможность апелляции предусмотрена, но мы подумаем на счет того, чтобы ее подавать», – заявил Савинов.

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