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    Какой вы футболист?

    КДК РФС определился с наказанием для «Волги» за брошенный на поле банан

    Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов рассказал, какое наказание клуб получил от контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

    • Во время кубкового матча с «Зенитом» (0:3) на поле бросили банан.
    • Фрукт упал рядом с бразильским легионером гостевой команды Венделом.
    • Полиция ищет человека, сделавшего это.

    «Да, действительно, КДК решил назначить штраф 500 тысяч рублей и один кубковый матч без зрителей условно.

    Возможность апелляции предусмотрена, но мы подумаем на счет того, чтобы ее подавать», – заявил Савинов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    03.03.2023 14:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 3 марта, 18:22

      Обобрали нищих, банан столько не стоит!

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 3 марта, 16:20

      Надо наказывать бананобросателя. Волга и так концы с концами еле сводит.

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      Рейтинг: +943

      Спартач80 > ПалкоВводецъ (returned) 3 марта, 17:43

      Да полюбас ты бросал,опять в заднице пронёс,временно подменив свою дежурную палку.

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      Рейтинг: +1006

      г.Онега 3 марта, 15:57

      500 косарей многовато для волги ,придеться просить местную мафию что бы те взяли подмышки того кто кинул банан ,и отвести его в банк ,что бы тот взял на себя кредит в пятихаточку ,)))))))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 3 марта, 15:39

      Волгу то за что? Ведь бросатель еще не идентифицирован и вполне может оказаться болельщиком Зенита! КДК, вы что себе позволяете??!

      2
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      Рейтинг: +353

      eugen-han 3 марта, 15:27

      Если было нарушение какое-то, то это административное, которое не подразумевает такие размеры штрафов. Выкинуть мусор(а банан ведь не мусор) для физ.лиц и юридических различен и тут надо разбираться и определяться. То есть штраф вообще ничем не обоснован и похож на пред'яву с последующим вымогательством в жанре рэкета.

      3
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > eugen-han 3 марта, 15:42

      Соглашаясь на участие в Кубке, команды автоматом принимают и финансовые правила, которые прописывают и штрафы и бонусы для команд. Каким боком Вы сюда административный кодекс приплели???

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      Рейтинг: +550

      vsolon > Cleaner 3 марта, 15:57

      административный кодекс РФ выше любого соглашения...в том числе участия в кубке...

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > vsolon 3 марта, 16:03

      Идите в школу!

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      Рейтинг: +353

      eugen-han > Cleaner 4 марта, 08:15

      Вот только такого рода глупости не надо, ладно.
      Смотри, если я допустим соберусь на стадион, а у меня ствол не на кармане даже, а в кабуре как положено и документы к нему; как ты думаешь, меня пропустят на стадион? - нет конечно и отказ свой будут обосновывать, ссылаясь на закон об оружии, но не на внутренние там какие-то ,,правила", регламенты и прочих негласных табу, потому что все эти предписания и ,,директивы" могут прямо и косвенно противоречить законам РФ.
      Усёк? Либеральные гнилые заходы не пройдут, если разбираться скрупулёзно до конца.

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 3 марта, 15:13

      Для Волги 500000 штрафа - это смерть.

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > Kollljan 3 марта, 15:45

      Может Зенит по братски заплатит? Для Зенита это пыль.

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