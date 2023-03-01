Экс-игрок «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал инцидент с брошенным бананом в полузащитника «Зенита» Вендела во время кубкового матча с «Волгой» в Ульяновске.

Полиция уже вычислила человека. Его разыскивают.

Вендел отреагировал постом в социальной сети на брошенный в его сторону банан.

Бразилец в России с 2020 года.

«Я был на стадионе и не знал ни о каком банане, пока все не начали писать. Все только о банане начали писать, но никто не сказал, как было прикольно на стадионе. Все сразу накинулись. И непонятно, кто кинул, зачем.

Не думаю, что люди в Ульяновске хотели какой-то провокации. Я прошел несколько раз вокруг болельщиков без всякой охраны и не увидел ни одного дебила, который мог бы что-то натворить. Все мирно настроены, только снежки кидали с той стороны, где были фанаты «Зенита».

Причем их не беспокоило, что футболисты идут с маленькими детьми. Просто закидывали их снежками. Праздник для ребенка мог бы закончиться в ту секунду, когда снежок бы прилетел в глаз. Они об этом не думали, просто веселились.

А про банан... Там же есть камеры. Как не найти? У нас в стране все довольно быстро. Пусть найдут его, чтобы он рассказал, зачем, кто попросил. Что мы там догадываемся? Я не считаю, что каждая такая выходка должна приравниваться к расизму. Тем более наказывать по регламенту – 2 миллиона штраф и без зрителей на домашнем стадионе.

Как вообще доказать, что это болельщик «Волги»? Если на стадион пришел болельщик «Манчестер Сити», кинул тот же банан. Почему мой клуб должен из-за него страдать? К каждому человеку охрану не поставишь.

Просто найдите этого человека, запретите ему вообще все походы на футбол, или, может, он без злого умысла это делал. Тут надо разбираться», – сказал Быстров.

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