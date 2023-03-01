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  • Быстров – о банане и Венделе: «Не каждая такая выходка – расизм. Может, фанат сделал это без злого умысла»

Быстров – о банане и Венделе: «Не каждая такая выходка – расизм. Может, фанат сделал это без злого умысла»

1 марта 2023, 17:56
3

Экс-игрок «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал инцидент с брошенным бананом в полузащитника «Зенита» Вендела во время кубкового матча с «Волгой» в Ульяновске.

  • Полиция уже вычислила человека. Его разыскивают.
  • Вендел отреагировал постом в социальной сети на брошенный в его сторону банан.
  • Бразилец в России с 2020 года.

«Я был на стадионе и не знал ни о каком банане, пока все не начали писать. Все только о банане начали писать, но никто не сказал, как было прикольно на стадионе. Все сразу накинулись. И непонятно, кто кинул, зачем.

Не думаю, что люди в Ульяновске хотели какой-то провокации. Я прошел несколько раз вокруг болельщиков без всякой охраны и не увидел ни одного дебила, который мог бы что-то натворить. Все мирно настроены, только снежки кидали с той стороны, где были фанаты «Зенита».

Причем их не беспокоило, что футболисты идут с маленькими детьми. Просто закидывали их снежками. Праздник для ребенка мог бы закончиться в ту секунду, когда снежок бы прилетел в глаз. Они об этом не думали, просто веселились.

А про банан... Там же есть камеры. Как не найти? У нас в стране все довольно быстро. Пусть найдут его, чтобы он рассказал, зачем, кто попросил. Что мы там догадываемся? Я не считаю, что каждая такая выходка должна приравниваться к расизму. Тем более наказывать по регламенту – 2 миллиона штраф и без зрителей на домашнем стадионе.

Как вообще доказать, что это болельщик «Волги»? Если на стадион пришел болельщик «Манчестер Сити», кинул тот же банан. Почему мой клуб должен из-за него страдать? К каждому человеку охрану не поставишь.

Просто найдите этого человека, запретите ему вообще все походы на футбол, или, может, он без злого умысла это делал. Тут надо разбираться», – сказал Быстров.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Зенит Волга Быстров Владимир Вендел
Комментарии (3)
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Xiko
1677682724
Ментально почувствовал в необходимости банана))))))
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Александр52
1677683627
Какой он быстрый этот Быстров. Там точно чувак ошибся, вот если бы был у него кирпич, а не банан, то точно, это бы был расизм.
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Ziklop
1677778917
вова-свиной нынче и снежки у него фаны Зенита кидали, скажи что и банан зенитовские фаны кидали. это шоу с бананами надо прекращать, это просто посторонний предмет имеющий вес и как вова говорит в глаз им можно попасть.
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