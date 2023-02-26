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  • Вендел отреагировал на брошенный в свою сторону банан в Ульяновске

Вендел отреагировал на брошенный в свою сторону банан в Ульяновске

26 февраля 2023, 00:08
9

Полузащитник «Зенита» Вендел опубликовал пост в социальной сети после инцидента в Ульяновске. Во время кубкового матча против «Волги» (3:0) в Вендела бросили банан.

Вендел написал фразу на португальском Fogo Neles, которая обозначает в Бразилии борьбу с расизмом. Она переводится примерно как «выжечь расизм».

  • Инцидент случился, когда Вендел покидал поле.
  • У Вендела в матче ассист.
  • Игрок в России с 2020 года.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Волга Вендел
Комментарии (9)
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GermanVo
1677360279
Если обращать на каждого дол бо ба внимание, хорошим ничем не закончится.
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paracetamol
1677360721
Как некрасиво. Наверно свини тоже и в Ульяновске водятся. А может из Москвы приехали?
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шахта Заполярная
1677368548
Ну все, теперь еще месяц будут про банан писать.
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nemolod
1677391084
Судя по видео банан то летел,но в него не попал а шум подняли,как будто из снайперской винтовки стреляли, прям расизм а на деле обычное хулиганство!
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sochi-2013
1677492679
"Клеймить идиотов!" (более правильный перевод.)
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