Вендел отреагировал на брошенный в свою сторону банан в Ульяновске

Полузащитник «Зенита» Вендел опубликовал пост в социальной сети после инцидента в Ульяновске. Во время кубкового матча против «Волги» (3:0) в Вендела бросили банан.

Вендел написал фразу на португальском Fogo Neles, которая обозначает в Бразилии борьбу с расизмом. Она переводится примерно как «выжечь расизм».

Инцидент случился, когда Вендел покидал поле.

У Вендела в матче ассист.

Игрок в России с 2020 года.

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