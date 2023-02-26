Вендел отреагировал на брошенный в свою сторону банан в Ульяновске

Полузащитник «Зенита» Вендел опубликовал пост в социальной сети после инцидента в Ульяновске. Во время кубкового матча против «Волги» (3:0) в Вендела бросили банан.
Вендел написал фразу на португальском Fogo Neles, которая обозначает в Бразилии борьбу с расизмом. Она переводится примерно как «выжечь расизм».
- Инцидент случился, когда Вендел покидал поле.
- У Вендела в матче ассист.
- Игрок в России с 2020 года.
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Источник: Бомбардир.ру