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  • Полиция вычислила человека, бросившего банан в Вендела. Его разыскивают

Полиция вычислила человека, бросившего банан в Вендела. Его разыскивают

26 февраля 2023, 12:06
25

Установлена внешность болельщика, который бросил банан в футболиста «Зенита» Вендела во время кубкового матча против «Волги» (3:0).

«Сотрудники правоохранительных органов уже изъяли камеры со стадиона и смогли вычислить человека, бросившего банан. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого», – написал источник.

  • Инцидент случился, когда Вендел покидал поле.
  • У Вендела в матче ассист.
  • Игрок в России с 2020 года.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: телеграм-канал Baza
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Волга Вендел
Комментарии (25)
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Enter2006
1677402753
"Сотрудники правоохранительных органов уже изъяли камеры со стадиона". Оказывается не на ПК и серверах нужно искать видеозапись, а изымать камеры со стадиона. Камеди клаб! ))
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saf05
1677404144
А отпечатки пальцев с банана сняли ?
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шахта Заполярная
1677404565
Преступление века, вся полиция не спит уже двое суток, ищут банан.
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TOMSON
1677404722
Не верю я как-то в это все. Очень постановой пахнет. Сейчас будут тыкать этим случием и трындеть, а вот был бы фан айди…
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Plyash
1677405394
Похоже,у Вендела "сотрясение мозга" крайней тяжести,едва вытащили.Срок серьёзный будет,года полтора за травму плюс 8 лет за геноцид с расизмом.Беги,парень,успеешь до Канадской границы.
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alp
1677406181
чувак, наверное, готов этот банан себе в очко запихать, лишь бы вернуть время назад ))) придурок, не жалко и потрачено
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порт
1677407510
Верняк, уже просит полит.убежище у Зеленского.
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Persona_non_Grata
1677409655
Раздули из мухи слона ... !
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Fialet
1677410309
Похоже в нашей стране у полиции нет более важных дел.
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Беспонтий
1677412307
детство приучило за красных старость повелела за белых только за розовых пи*арастов я никогда не был и прибегают стадом и убегают кучей этого мне не надо буду я чёрным лучше
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