Полиция вычислила человека, бросившего банан в Вендела. Его разыскивают

Установлена внешность болельщика, который бросил банан в футболиста «Зенита» Вендела во время кубкового матча против «Волги» (3:0).

«Сотрудники правоохранительных органов уже изъяли камеры со стадиона и смогли вычислить человека, бросившего банан. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого», – написал источник.

Инцидент случился, когда Вендел покидал поле.

У Вендела в матче ассист.

Игрок в России с 2020 года.

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