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  • «А если это болельщик «Зенита» сделал?». Быстров – о 500-тысячном штрафе для «Волги» за брошенный банан

«А если это болельщик «Зенита» сделал?». Быстров – о 500-тысячном штрафе для «Волги» за брошенный банан

4 марта 2023, 09:09
10

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал наказание «Волги» по итогам очного кубкового матча между командами.

  • КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей.
  • Это санкции за бросок банана на поле во время игры.
  • Ульяновцы вылетели из турнира.

«Сейчас везде камеры. Узнать, кто кинул банан, легко. К примеру, а если это болельщик «Зенита»? Может, у ребенка он лежал в рюкзаке, он психанул и кинул.

На матч приезжают полторы тысячи болельщиков. Мне, как президенту клуба, надо каждого проверять?

Не надо наказывать клубы, надо наказывать конкретного болельщика. Первый раз дать штраф одному, потом другие задумаются», – сказал Быстров.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Зенит Волга Быстров Владимир
Комментарии (10)
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eugen-han
1677913568
Вполне может очень даже быть. Надо не забывать, что ни так давно клуб с Невы негласно считался ,,расово чистым", то есть там долгое время не было **** среди легионеров,- это такова была политика клуба, включая мнения болельщиков из северной столицы. Потом закинули удочку в виде покупки сильно загорелого Бруно АЛаеша,- прокатило, но некоторое недовольство среди болел, надо признать,- было; за тем Халк или *****(как правильно то?) пришел в команду, да на пару с Витселем, но тоже ещё не дотягивали до **** расы; а тут прямо на лицо представители, пусть не африканского континента, но всё же имеющие корни или один цвет кожи с ними. Это всё может и не так на самом деле,но факт из прошлого говорит об определенном отношении болел из Питера к ****.
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jek718875
1677915082
Я думал Вова просто переобулся, а он переобулся в валенки
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sined1951
1677916017
Правильно сказал, отвечать должен тот дурак, который допустил нарушение.
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diktatop
1677916152
А что как месть не угодной Волге которая отказалась переносить матч на ****
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paracetamol
1677918579
Многовато, однако, нолик бы убрали!
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шахта Заполярная
1677919932
А как наши доблестные вышибалы денег по камере определили, что банан кинул болельщик Волги. На нем что, написано было, я из Ульяновска и болею за Волгу. Или его поймали и провели допрос с пристрастием и он сознался, хотя у пойманного на всю грудь была наколка сенит. За что штраф то.
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Азбука
1678094751
Какая разница болела какой команды кидался? Имеем факт, что хозяева не обеспечили порядок на своём стадионе. Что делает нормальный клуб в таких случаях? Предъявляют иск на сумму штрафа конкретному нарушителю. Поэтому задача Волги постараться найти кидальщика банана. Все болельщики ульяновского ФК должны помочь своей команде спастись от убытков. Ведь он не один сидел и должны быть свидетели.
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alp
1678781271
болельщик Зенита кинет банан в игрока своей команды? мда.. все таки быстров гнида. не зря его чмырили болельщики...
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Koni_Best_1
1678799544
В быстрова в самого надо банан кинуть
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