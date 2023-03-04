«А если это болельщик «Зенита» сделал?». Быстров – о 500-тысячном штрафе для «Волги» за брошенный банан

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал наказание «Волги» по итогам очного кубкового матча между командами.
- КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей.
- Это санкции за бросок банана на поле во время игры.
- Ульяновцы вылетели из турнира.
«Сейчас везде камеры. Узнать, кто кинул банан, легко. К примеру, а если это болельщик «Зенита»? Может, у ребенка он лежал в рюкзаке, он психанул и кинул.
На матч приезжают полторы тысячи болельщиков. Мне, как президенту клуба, надо каждого проверять?
Не надо наказывать клубы, надо наказывать конкретного болельщика. Первый раз дать штраф одному, потом другие задумаются», – сказал Быстров.
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Источник: «Матч ТВ»