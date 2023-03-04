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    Какой вы футболист?

    «А если это болельщик «Зенита» сделал?». Быстров – о 500-тысячном штрафе для «Волги» за брошенный банан

    Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал наказание «Волги» по итогам очного кубкового матча между командами.

    • КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей.
    • Это санкции за бросок банана на поле во время игры.
    • Ульяновцы вылетели из турнира.

    «Сейчас везде камеры. Узнать, кто кинул банан, легко. К примеру, а если это болельщик «Зенита»? Может, у ребенка он лежал в рюкзаке, он психанул и кинул.

    На матч приезжают полторы тысячи болельщиков. Мне, как президенту клуба, надо каждого проверять?

    Не надо наказывать клубы, надо наказывать конкретного болельщика. Первый раз дать штраф одному, потом другие задумаются», – сказал Быстров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.03.2023 09:09
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +62

      Koni_Best_1 14 марта, 16:12

      В быстрова в самого надо банан кинуть

      0
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      Рейтинг: +11331

      alp 14 марта, 11:07

      болельщик Зенита кинет банан в игрока своей команды? мда.. все таки быстров гнида. не зря его чмырили болельщики...

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 10 марта, 10:37

      Надо Зареме штраф дать в 500 000рублей!

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      Рейтинг: +11331

      alp > Питерский князь 14 марта, 11:08

      это тоже неплохой вариант. надо только сумму увеличить и бабки направить в какую нибудь футбольную школу, например, в Воронеже

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      Рейтинг: +743

      Азбука 6 марта, 12:25

      Какая разница болела какой команды кидался? Имеем факт, что хозяева не обеспечили порядок на своём стадионе.
      Что делает нормальный клуб в таких случаях? Предъявляют иск на сумму штрафа конкретному нарушителю. Поэтому задача Волги постараться найти кидальщика банана. Все болельщики ульяновского ФК должны помочь своей команде спастись от убытков. Ведь он не один сидел и должны быть свидетели.

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 4 марта, 11:52

      А как наши доблестные вышибалы денег по камере определили, что банан кинул болельщик Волги. На нем что, написано было, я из Ульяновска и болею за Волгу. Или его поймали и провели допрос с пристрастием и он сознался, хотя у пойманного на всю грудь была наколка сенит. За что штраф то.

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 11:29

      Многовато, однако, нолик бы убрали!

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 4 марта, 10:58

      А может это один из одноклассников федунихи ?

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 4 марта, 10:54

      Замаячила нешутошная першпектива устроится шлагбаумщиком на базу в тарасофке .))) Иначе как объяснить почему поросёныш лизало своё активизировал на максимальную мощность .

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      Рейтинг: +823

      diktatop 4 марта, 10:49

      А что как месть не угодной Волге которая отказалась переносить матч на ****

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      Рейтинг: +857

      sined1951 4 марта, 10:46

      Правильно сказал, отвечать должен тот дурак, который допустил нарушение.

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