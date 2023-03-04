«А если это болельщик «Зенита» сделал?». Быстров – о 500-тысячном штрафе для «Волги» за брошенный банан

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал наказание «Волги» по итогам очного кубкового матча между командами.

КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей.

Это санкции за бросок банана на поле во время игры.

Ульяновцы вылетели из турнира.

«Сейчас везде камеры. Узнать, кто кинул банан, легко. К примеру, а если это болельщик «Зенита»? Может, у ребенка он лежал в рюкзаке, он психанул и кинул.

На матч приезжают полторы тысячи болельщиков. Мне, как президенту клуба, надо каждого проверять?

Не надо наказывать клубы, надо наказывать конкретного болельщика. Первый раз дать штраф одному, потом другие задумаются», – сказал Быстров.

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