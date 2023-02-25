Стало известно, какое наказание ждет «Волгу» за брошенный в Вендела банан

«Волге» предстоит ответить по регламенту за брошенный болельщиком банан в полузащитника «Зенита» Вендела в кубковом матче (0:3).

Нарушение фаната попадает под статью 121 дисциплинарного регламента РФС. Согласно ей, виновный клуб наказывается штрафом от 200 тысяч до 2 миллионов рублей и/или запретом на допуск зрителей до трех матчей.

Инцидент случился, когда Вендел покидал поле.

У Вендела в матче ассист.

Игрок в России с 2020 года.

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