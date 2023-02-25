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  • Стало известно, какое наказание ждет «Волгу» за брошенный в Вендела банан

Стало известно, какое наказание ждет «Волгу» за брошенный в Вендела банан

25 февраля 2023, 17:46
32

«Волге» предстоит ответить по регламенту за брошенный болельщиком банан в полузащитника «Зенита» Вендела в кубковом матче (0:3).

Нарушение фаната попадает под статью 121 дисциплинарного регламента РФС. Согласно ей, виновный клуб наказывается штрафом от 200 тысяч до 2 миллионов рублей и/или запретом на допуск зрителей до трех матчей.

  • Инцидент случился, когда Вендел покидал поле.
  • У Вендела в матче ассист.
  • Игрок в России с 2020 года.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Волга Вендел
Комментарии (32)
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Давид59
1677338038
Чего тут комментировать? Всё по Достоевскому. Преступление и далее по тексту.
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Skull_Boy
1677339361
Да и срать на него, и если что-то не нравится езжай домой
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eugen-han
1677339388
А что в регламенте банан прописан или какие-то действия с этим фруктом?? В интересное время живём, даже в цирк не надо ходить.
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Рыло свина
1677342539
идиот подставил команду, почему нет индивидуального наказания, а вешают всё на команду?
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jek718875
1677343563
Когда поймают того кто бросил, мы будем судить его нашим судом, в прямом эфире заставим сожрать 10 кг.бананов
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PAREVG.
1677343815
За что??? Если бросают монеты и зажигалки, все нормально, а банан нельзя??? ГДЕ ЛОГИКА????????????
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ВетеR
1677347749
а если бы помидор ? нужно было лаптем бросать
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BarStep
1677348045
Осуждающих практически нет.. И ни кто не сказал про отсутствие ай-ди..
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