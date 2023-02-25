«Реал» в 23-м туре Примеры сыграл вничью с «Атлетико». Хозяев от поражения спас Альваро Родригес, которому 18 лет. Он вышел на замену.

С 64-й минуты «Атлетико» был в меньшинстве после удаления Анхеля Корреа.

«Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на семь очков. «Атлетико» идет четвертым.

Испания. Примера. 23-й тур

Реал – Атлетико -1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Хименес, 78; 1:1 – Родригес, 85.

Удаления: нет – Корреа, 64.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Как сыграют Спартак и Локомотив в ответном матче? Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!