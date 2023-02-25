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  • «Не дурите парню голову. Какой «Челси», судя по его игре?». Шалимов – о Захаряне

«Не дурите парню голову. Какой «Челси», судя по его игре?». Шалимов – о Захаряне

25 февраля 2023, 16:31
7

Экс-тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал трансферные слухи вокруг полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Отдельно скажу про Захаряна. Не надо дурить парню голову постоянными разговорами про «Челси», теперь «Галатасарай» – это продолжается уже около полугода, и это просто сбивает игрока с толку.

Ситуация похожа на ту, чтобы с Хвичей в прошлом чемпионате – это был совсем не тот же игрок, что в свой первый сезон в Казани.

Парню просто сносят голову всеми этими разговорами о будущем – о том, какая сумма трансфера, как там все будет хорошо, надо обязательно побыстрее уехать.

Ситуация опасная. Окружению, агентам, клубу надо подсказывать, что есть настоящее – а в настоящем, по тому, как Арсен сейчас играет, это обыкновенный футболист, который ничем не лучше тех, кто в «Крыльях» – там есть ребята поинтереснее по этому матчу.

Время в карьере подходит такое, когда игрок должен становиться лидером команды, надо добиваться чего-то в России – никуда, даже несмотря на текущие обстоятельства, заграница не денется, если сам футболист будет на высоте.

Какой «Челси» сейчас, судя по игре, которую показывает футболист в «Динамо»? Европейские перспективы можно четче увидеть с поля российского стадиона, надо серьезно прибавлять, раскрывать свой потенциал не с будущим, а с настоящим клубом.

А то получается, что мы всеми разговорами о Европе просто переносим талантливого парня в виртуальный мир, просто сбивая этим с толку.

Его чемпионат сейчас – РПЛ, его команда – «Динамо», надо оправдывать ожидания в России, помогать своей команде, которая не смогла победить в Самаре», – сказал Шалимов.

  • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Захарян Арсен Шалимов Игорь
Комментарии (7)
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R_a_i_n
1677332749
Агенты...
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Romeo 123
1677335440
Шалимов прав на все 100% какой Челси, он в Галатасарае скамейку будет полировать
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jek718875
1677336743
Одобрямс
Ответить
neim
1677414632
Судя по всему, Шалимов себе голову задурил ... )))
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1677481486
Отрабатывая дни при увольнении , редко найдется работник , который честно будет выполнять свои обязанности.
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