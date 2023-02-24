Роша набьет татуировку, если ЦСКА выиграет чемпионат России

Защитник ЦСКА Виллан Роша заявил о готовности сделать татуировку в случае победы клуба в чемпионате России.

— За счет чего так быстро влился в ЦСКА?

— Меня поддержали все ребята. Я быстро почувствовал себя как рыба в воде, уверен в себе. Болельщикам мой футбол тоже нравится. Я в ЦСКА как дома. Сейчас этот клуб — все для меня, вся моя жизнь. Единственное, чего не хватает — чемпионства.

— У тебя много классных тату. Готов сделать новую в честь титула ЦСКА?

— Без сомнения. Если выиграем золото, набью что-нибудь историческое. На месте, которое будет всем бросаться в глаза!

ЦСКА идет на 5-м месте в РПЛ.

Чемпионат России возобновится в марте.

Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?