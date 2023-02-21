Хвича выйдет в старте «Наполи» на игру с «Айнтрахтом». У него 2+3 в 5 матчах Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Айнтрахта» и «Наполи» на матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Айнтрахт»: Трапп, Бута, Н’Дика, Тута, Макс, Камада, Якич, Соу, Линнстрем, Коло-Муани, Гетце.
«Наполи»: Мерет, Оливера, Ким, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелински, Лоботка, Замбо-Агисса, Хвича, Осимхен, Лосано.
- Игра начнется в 23:00 по Москве.
- Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 5 матчах этой ЛЧ.
Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?
Источник: «Бомбардир»