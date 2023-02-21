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    Хвича выйдет в старте «Наполи» на игру с «Айнтрахтом». У него 2+3 в 5 матчах Лиги чемпионов

    Стали известны стартовые составы «Айнтрахта» и «Наполи» на матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Айнтрахт»: Трапп, Бута, Н’Дика, Тута, Макс, Камада, Якич, Соу, Линнстрем, Коло-Муани, Гетце.

    «Наполи»: Мерет, Оливера, Ким, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелински, Лоботка, Замбо-Агисса, Хвича, Осимхен, Лосано.

    • Игра начнется в 23:00 по Москве.
    • Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 5 матчах этой ЛЧ.

    Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.02.2023 22:04
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