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    Три игрока «Реала» рискуют пропустить матч ЛЧ с «Ливерпулем»

    «Реал» готовится к первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

    Нападающий Карим Бензема вернулся к тренировкам. Скорее всего, он сможет выйти на поле, но вряд ли отыграет 90 минут.

    Под вопросом участие в матче полузащитников Тони Крооса и Орельена Чуамени.

    Возобновил тренировочный процесс левый защитник Ферлан Менди, но его появление на «Энфилде» маловероятно.

    • «Ливерпуль» примет «Реал» во вторник в 23:00 мск.
    • Ответная встреча состоится в Испании 15 марта.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Реал»: 1/8 финала Лиги чемпионов, 21 февраля 2023 1
    Источник: Mundo Deportivo

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