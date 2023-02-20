Три игрока «Реала» рискуют пропустить матч ЛЧ с «Ливерпулем»

«Реал» готовится к первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Нападающий Карим Бензема вернулся к тренировкам. Скорее всего, он сможет выйти на поле, но вряд ли отыграет 90 минут.

Под вопросом участие в матче полузащитников Тони Крооса и Орельена Чуамени.

Возобновил тренировочный процесс левый защитник Ферлан Менди, но его появление на «Энфилде» маловероятно.

«Ливерпуль» примет «Реал» во вторник в 23:00 мск.

Ответная встреча состоится в Испании 15 марта.

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