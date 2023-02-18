Абаскаль рассказал о подготовке Промеса ко второй части сезона

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что у Квинси Промеса была такая же подготовка, как и у остальной команды.

«Мы разрабатывали для него отдельный план. В плане физики и нагрузки у Квинси идентичная с командой программа.

Когда мы приезжали в Москву, мы работали по видео и встречались с Квинси, объясняли и показывали ему, как команда работала, чтобы у него было понимание, что проделала команда.

Понимаем, что Промес – опытный игрок. Надеемся, что этот период адаптации пройдeт как можно быстрее», – сказал Абаскаль.

В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

Он пропустил все 3 зимних сбора «Спартака» в ОАЭ и Турции.

Вероятная причина отсутствия футболиста на иностранных сборах – риск экстрадиции в Нидерланды.

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