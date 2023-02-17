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    19-летний вратарь «Локо» Худяков рассказал, удалось ли ему купить квартиру и машину

    Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков ответил на вопросы о зарплате и дорогих покупках.

    – В твоем возрасте многие футболисты переводят зарплату родителям. Ты тоже?

    – Родителям я помогаю и, конечно, отдаю им часть зарплаты. Но при этом у меня есть свои цели – основные средства вкладываю в них.

    На личные расходы у меня остается самая маленькая часть оклада.

    – Расскажешь, что за цели?

    – Машину уже купил. Сейчас выплачиваю ипотеку за квартиру.

    – В центре Москвы?

    – Недалеко от «РЖД Арены», минутах в 15-20. Рядом со МКАДом, он в ста метрах. До Баковки ехать чуть подольше – минут 50.

    – Самая дорогая и бессмысленная покупка в жизни?

    – Таких не было, потому что трачу деньги осознанно. Покупаю то, что нравится, но и что обязательно буду использовать.

    • 19-летний Худяков – воспитанник «Локо».
    • Он провел 14 матчей в сезоне РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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