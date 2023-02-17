19-летний вратарь «Локо» Худяков рассказал, удалось ли ему купить квартиру и машину

Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков ответил на вопросы о зарплате и дорогих покупках.

– В твоем возрасте многие футболисты переводят зарплату родителям. Ты тоже?

– Родителям я помогаю и, конечно, отдаю им часть зарплаты. Но при этом у меня есть свои цели – основные средства вкладываю в них.

На личные расходы у меня остается самая маленькая часть оклада.

– Расскажешь, что за цели?

– Машину уже купил. Сейчас выплачиваю ипотеку за квартиру.

– В центре Москвы?

– Недалеко от «РЖД Арены», минутах в 15-20. Рядом со МКАДом, он в ста метрах. До Баковки ехать чуть подольше – минут 50.

– Самая дорогая и бессмысленная покупка в жизни?

– Таких не было, потому что трачу деньги осознанно. Покупаю то, что нравится, но и что обязательно буду использовать.

19-летний Худяков – воспитанник «Локо».

Он провел 14 матчей в сезоне РПЛ.

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