Сафонов, Головин, Чалов и еще 5 россиян заявлены на общий этап еврокубков

8 российских игроков включены своими клубами в заявки на общий этап еврокубков сезона-2025/26. 4 из них могут сыграть в Лиге чемпионов, 3 – в Лиге Европы и 1 – в Лиге конференций.

Лига чемпионов

Матвей Сафонов («ПСЖ», вратарь). 26-летний Сафонов в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а в этом победил в Суперкубке УЕФА.

Никита Хайкин («Буде-Глимт», вратарь). 30-летний Хайкин сыграл 2 матча в 4-м раунде отбора Лиги чемпионов, пропустил 2 гола, провел 1 встречу на ноль.

Егор Сорокин («Кайрат», защитник). 29-летний Сорокин провел 8 матчей в 1-м, 2-м, 3-м и 4-м раундах отбора Лиги чемпионов. В них он заработал 1 пенальти, реализованный партнером по команде, а также забил 2 послематчевых 11-метровых.

Александр Головин («Монако», полузащитник). 29 лет.

Лига Европы

Даниил Худяков («Штурм», вратарь). 21-летний Худяков не был заявлен на 4-й раунд отбора Лиги чемпионов из-за травмы. В прошлом сезоне он стал с клубом чемпионом Австрии.

Магомед Оздоев (ПАОК, полузащитник). 32-летний Оздоев провел 4 матча в 3-м и 4-м раундах отбора Лиги Европы.

Федор Чалов (ПАОК, нападающий). 27-летний Чалов провел 4 матча в 3-м и 4-м раундах отбора Лиги Европы, забил 1 гол.

Лига конференций

Никита Иосифов («Целе», вингер). 24-летний Иосифов провел 4 матча в 1-м и 2-м раунде отбора Лиги Европы, отметившись 1 голом и 1 передачей. Также он провел 4 игры в 3-м и 4-м раунде отбора Лиги конференций, в которых забил 1 гол и сделал 1 передачу.

Общий этап Лиги чемпионов стартует 16 сентября, Лиги Европы – 24 сентября, Лиги конференций – 2 октября.

В ЛЧ и ЛЕ команды проведут на этой стадии по 8 матчей, в ЛК – по 6.