УЕФА сообщил, сколько баллов начислит России за сезон-2022/23

Россия получит баллы в таблицу коэффициентов УЕФА за сезон-2022/23, сообщила пресс-служба организации.

«В связи с отстранением всех российских сборных и клубов от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и, как следствие, неучастием российских клубов в текущем розыгрыше еврокубков, по завершении сезона-2022/23 России будет присвоено наименьшее количество очков в таблице коэффициентов, которое она заработала за последние пять сезонов.

Это 4,333 очка в мужском рейтинге и 1,750 баллов – в женском», – сообщила пресс-служба УЕФА.

На начало февраля в официальной таблице не было этих баллов – вместо них за сезон-2022/23 стоял прочерк.

Из-за этого Россия в таблице коэффициентов УЕФА опустилась с 18-го места на 23-е.

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