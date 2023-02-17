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    УЕФА сообщил, сколько баллов начислит России за сезон-2022/23

    Россия получит баллы в таблицу коэффициентов УЕФА за сезон-2022/23, сообщила пресс-служба организации.

    «В связи с отстранением всех российских сборных и клубов от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и, как следствие, неучастием российских клубов в текущем розыгрыше еврокубков, по завершении сезона-2022/23 России будет присвоено наименьшее количество очков в таблице коэффициентов, которое она заработала за последние пять сезонов.

    Это 4,333 очка в мужском рейтинге и 1,750 баллов – в женском», – сообщила пресс-служба УЕФА.

    • На начало февраля в официальной таблице не было этих баллов – вместо них за сезон-2022/23 стоял прочерк.
    • Из-за этого Россия в таблице коэффициентов УЕФА опустилась с 18-го места на 23-е.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +436

      aldo conte 1 час назад

      На нас еще окончательно не поставили крест, верят, что мы вернемся в международное ЕВРОПЕЙСКОЕ футбольное сообщество. Нам всем надо набраться терпения и ждать, когда наш царь одумается и поймет, что он был не прав.

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      Рейтинг: +1117

      Fialet > aldo conte 34 минуты назад

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