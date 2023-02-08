Россия не получила от УЕФА обещанные 4 очка в таблицу коэффициентов и опустилась на 23-е место

УЕФА ранее обещал начислить России за еврокубковый сезон-2022/23 4,333 балла, несмотря на отсутствие российских клубов. Это наименьший набранный балл за последние пять лет.
Однако в официальной таблице нет этих баллов – вместо них за сезон-2022/23 стоит прочерк. Из-за этого Россия в таблице коэффициентов УЕФА опустилась с 18-го места на 23-е.
- Последний раз таблица коэффициентов УЕФА официально обновлялась в декабре.
- Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
- В декабре РФС отложил вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Источник: УЕФА