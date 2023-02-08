Россия не получила от УЕФА обещанные 4 очка в таблицу коэффициентов и опустилась на 23-е место

УЕФА ранее обещал начислить России за еврокубковый сезон-2022/23 4,333 балла, несмотря на отсутствие российских клубов. Это наименьший набранный балл за последние пять лет.

Однако в официальной таблице нет этих баллов – вместо них за сезон-2022/23 стоит прочерк. Из-за этого Россия в таблице коэффициентов УЕФА опустилась с 18-го места на 23-е.

Последний раз таблица коэффициентов УЕФА официально обновлялась в декабре.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

В декабре РФС отложил вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

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