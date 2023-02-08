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    Россия не получила от УЕФА обещанные 4 очка в таблицу коэффициентов и опустилась на 23-е место

    УЕФА ранее обещал начислить России за еврокубковый сезон-2022/23 4,333 балла, несмотря на отсутствие российских клубов. Это наименьший набранный балл за последние пять лет.

    Однако в официальной таблице нет этих баллов – вместо них за сезон-2022/23 стоит прочерк. Из-за этого Россия в таблице коэффициентов УЕФА опустилась с 18-го места на 23-е.

    • Последний раз таблица коэффициентов УЕФА официально обновлялась в декабре.
    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • В декабре РФС отложил вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

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    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 12:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5860

      Enter2006 19 минут назад

      УЕФА обещанные 4 очка оставили себе. Гейропе сейчас нужнее, 4е очка, на них уже очередь ЛГБТ, как бы не порвали! ))

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      Рейтинг: +5771

      AtticusFinch 44 минуты назад

      Но наши тупо перечислили взносы))

      0
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      Рейтинг: +929

      Untitled-1 1 час назад

      только не это! Это самая главная проблема!

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