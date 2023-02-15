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    Рианчо: «В «Спартаке» была менее здоровая среда, чем в «Рубине»

    Бывший тренер клубов РПЛ Рауль Рианчо сравнил работу в «Спартаке» и «Рубине».

    «Какую команду я люблю больше: «Спартак» или «Рубин»? Моe пребывание в Казани было более продолжительным, у меня появилось больше друзей, они всегда уважали мой труд. В «Рубине» мы были большой семьей, была более здоровая рабочая среда, чем в «Спартаке», – сказал испанец.

    • Рианчо был в штабе «Рубина» с 2009 по 2014 год.
    • В 2018 году Рианчо был в штабе «Спартака».
    • С тех пор испанец без работы.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +73

      Литейный 4 (returned) 28 минут назад

      Опять плевок от бывших. Гыгыгы

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      Ответить
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      Рейтинг: +564

      semm 35 минут назад

      О какой среде идет речь? Если игроки ищут где больше платят - им, кроме себя, на всех плевать. И глядят на Запад и в свой Инстаграмм

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