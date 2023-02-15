Рианчо: «В «Спартаке» была менее здоровая среда, чем в «Рубине»

Бывший тренер клубов РПЛ Рауль Рианчо сравнил работу в «Спартаке» и «Рубине».

«Какую команду я люблю больше: «Спартак» или «Рубин»? Моe пребывание в Казани было более продолжительным, у меня появилось больше друзей, они всегда уважали мой труд. В «Рубине» мы были большой семьей, была более здоровая рабочая среда, чем в «Спартаке», – сказал испанец.

Рианчо был в штабе «Рубина» с 2009 по 2014 год.

В 2018 году Рианчо был в штабе «Спартака».

С тех пор испанец без работы.

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