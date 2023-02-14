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    «Милан» – «Тоттенхэм»: стартовые составы на 1/8 финала Лиги чемпионов

    «Милан» и «Тоттенхэм» назвали стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    • Игра пройдет в Милане на стадионе Сан-Сиро.
    • Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    «Милан»: Тэтэрушану, Калюлю, Кьер, Тиав, Салемакерс, Тонали, Крунич, Тео Эрнандес, Диас, Жиру, Леау.

    «Тоттенхэм»: Форстер, Ромеро, Дайер, Лангле, Эмерсон, Сарр, Скипп, Перишич, Кулушевски, Сон, Кейн.

    Команды играли друг с другом три раза в истории: две победы «Тоттенхэма», одна ничья.

    В последний раз команды встречались 1 августа 2018 года – «Тоттенхэм» выиграл со счетом 1:0.

    Коэффициенты:

    • Победа Милана – 2.43
    • Ничья – 3.16
    • Победа Тоттенхэма – 3.11

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.02.2023 22:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +54226

      MaxRnD 2 часа назад

      По идее, Тоттенхем такой Милан должен в одну калитку вынести

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