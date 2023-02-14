«Милан» и «Тоттенхэм» назвали стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Милане на стадионе Сан-Сиро.

Начало – в 23:00 по московскому времени.

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«Милан»: Тэтэрушану, Калюлю, Кьер, Тиав, Салемакерс, Тонали, Крунич, Тео Эрнандес, Диас, Жиру, Леау.

«Тоттенхэм»: Форстер, Ромеро, Дайер, Лангле, Эмерсон, Сарр, Скипп, Перишич, Кулушевски, Сон, Кейн.

Команды играли друг с другом три раза в истории: две победы «Тоттенхэма», одна ничья.

В последний раз команды встречались 1 августа 2018 года – «Тоттенхэм» выиграл со счетом 1:0.

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