«Милан» и «Тоттенхэм» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Италии.

Игра состоится во вторник, 14 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Букмекеры не видят в этом матче явного фаворита. Коэффициент на победу «Милана» составляет 2,50. На ничью – 3,40. На выигрыш «Тоттенхэма» можно поставить за 3,00.

Прогноз на матч «Милан» – «Тоттенхэм»