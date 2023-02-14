«Милан» и «Тоттенхэм» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Италии.
- Игра состоится во вторник, 14 февраля.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Букмекеры не видят в этом матче явного фаворита. Коэффициент на победу «Милана» составляет 2,50. На ничью – 3,40. На выигрыш «Тоттенхэма» можно поставить за 3,00.
Источник: «Бомбардир»