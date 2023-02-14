«Милан» и «Тоттенхэм» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Италии. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Ориентировочные составы:

Судья: Сандро Шерер (Швейцария)

Матчей в еврокубках этого сезона: 8

Желтые карточки: 31 (3,9 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 22

Команды играли друг с другом три раза в истории: две победы «Тоттенхэма», одна ничья.

В последний раз команды встречались 1 августа 2018 года – «Тоттенхэм» выиграл со счетом 1:0.

Коэффициенты:

Победа Милана – 2.43

Ничья – 3.16

Победа Тоттенхэма – 3.11

Прогноз на матч: фора «Тоттенхэма» (0)

Где смотреть матч Милан – Тоттенхэм