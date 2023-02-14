«Милан» и «Тоттенхэм» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Италии. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
- Милан: Чиприан Тэтэрушану – Пьер Калулу, Симон Кьяер, Маттео Габбиа – Давиде Калабрия, Жуниор Мессиас, Сандро Тонали, Раде Крунич, Тео Эрнандес – Оливье Жиру, Дивок Ориги.
- Тоттенхэм: Фрейзер Фостер – Клеман Лангле, Эрик Дайер, Бен Дэвис – Кристиан Ромеро, Эмерсон Ройал, Иван Перишич, Оливер Скипп – Деян Кулусевски, Сон Хын Мин, Гарри Кейн.
Судья: Сандро Шерер (Швейцария)
- Матчей в еврокубках этого сезона: 8
- Желтые карточки: 31 (3,9 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 22
Команды играли друг с другом три раза в истории: две победы «Тоттенхэма», одна ничья.
В последний раз команды встречались 1 августа 2018 года – «Тоттенхэм» выиграл со счетом 1:0.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: фора «Тоттенхэма» (0)