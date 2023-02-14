Сборная России может провести товарищеские матчи в Катаре на стадионах ЧМ-2022

РФС изучает возможность проведения товарищеских матчей сборной России в Катаре на стадионах ЧМ-2022, сообщает Metaratings.

Не обязательно, что Россия сыграет с Катаром – соперники могут быть другими. РФС вряд ли сможет договориться о проведении матчей в Катаре в марте, но, возможно, сборная России сыграет на стадионах ЧМ-2022 позднее в 2023 году.

Российские команды отстранены от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

Последними соперниками сборной России были команды из Азии.

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