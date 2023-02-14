Сборная России может провести товарищеские матчи в Катаре на стадионах ЧМ-2022

Так будите играть или нет , в Катаре возможно , в марте или позже , хз ?
Спрашивается за каким Х это выкладывать ?
Что за ребус.
РФС изучает возможность проведения товарищеских матчей сборной России в Катаре на стадионах ЧМ-2022, сообщает Metaratings.
Не обязательно, что Россия сыграет с Катаром – соперники могут быть другими. РФС вряд ли сможет договориться о проведении матчей в Катаре в марте, но, возможно, сборная России сыграет на стадионах ЧМ-2022 позднее в 2023 году.
- Российские команды отстранены от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
- Последними соперниками сборной России были команды из Азии.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!