В «Зените» прокомментировали решение РФС не переносить матч с «Волгой» из Ульяновска

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на решение РФС о том, что матч с «Волгой» в Кубке России состоится в Ульяновске.

«Нет оснований не доверять решению комиссии. Они долго изучали готовность поля. Мы только рады, что ульяновские болельщики смогут увидеть этот матч», — сказал Медведев.

Кубковый матч запланирован на 25 февраля.

«Зенит» предлагал сыграть в Санкт-Петербурге из-за проблем с газоном в Ульяновске.

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