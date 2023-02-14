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    В «Зените» прокомментировали решение РФС не переносить матч с «Волгой» из Ульяновска

    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на решение РФС о том, что матч с «Волгой» в Кубке России состоится в Ульяновске.

    «Нет оснований не доверять решению комиссии. Они долго изучали готовность поля. Мы только рады, что ульяновские болельщики смогут увидеть этот матч», — сказал Медведев.

    • Кубковый матч запланирован на 25 февраля.
    • «Зенит» предлагал сыграть в Санкт-Петербурге из-за проблем с газоном в Ульяновске.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12285

      Вомбат 2 минуты назад

      Это предварительное решение. Окончательное будет принято накануне игры инспектором матча. Я думаю, что поле он не примет. Но если примет, буду рад. Выездная игра на нейтральном поле оставит осадок несправедливости.

      0
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      Рейтинг: +11821

      R_a_i_n 49 минут назад

      Здравый посыл Медведя. А вот Орел пургу несет какую-то!

      2
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      Рейтинг: +13118

      Алексей З 1 час назад

      Не стоит вообще поднимать эти вопросы.
      Есть регламент , календарь , всё прописано.
      Не играя в еврокубках , конечно можно и в марте ( когда потеплее ) сыграть , но если в РФС мозгов нет , то придётся мёрзнуть.

      0
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      Рейтинг: +893

      Спартач80 1 час назад

      Там в Питере все бессовестное трепло,кто за Зенит болеет?....

      2
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      Рейтинг: +429

      Ill Ich 1 час назад

      Это хорошее решение для всех. Местные болельщики с удовольствием придут поддержать свою команду. А у подозрительных не будет повода разглагольствовать об административном ресурсе гостевой команды.

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