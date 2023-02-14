В «Зените» прокомментировали решение РФС не переносить матч с «Волгой» из Ульяновска

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на решение РФС о том, что матч с «Волгой» в Кубке России состоится в Ульяновске.
«Нет оснований не доверять решению комиссии. Они долго изучали готовность поля. Мы только рады, что ульяновские болельщики смогут увидеть этот матч», — сказал Медведев.
- Кубковый матч запланирован на 25 февраля.
- «Зенит» предлагал сыграть в Санкт-Петербурге из-за проблем с газоном в Ульяновске.
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Источник: «Спорт-Экспресс»