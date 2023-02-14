Определено место проведения кубкового матча «Волга» – «Зенит»

Стало известно, где сыграют друг с другом ульяновская «Волга» и петербургский «Зенит».

Местом проведения матча Кубка России выбран Ульяновск.

«По итогам совместного инспекционного визита РФС и ФНЛ на стадион «Труд» в Ульяновске комиссия установила, что натуральное покрытие футбольного поля соответствует стандарту РФС.

Поле «прошито» и готово к интенсивным нагрузкам», – говорится в официальном заявлении.

Кубковый матч запланирован на 25 февраля.

«Зенит» предлагал сыграть в Санкт-Петербурге из-за проблем с газоном в Ульяновске.

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