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    Определено место проведения кубкового матча «Волга» – «Зенит»

    Стало известно, где сыграют друг с другом ульяновская «Волга» и петербургский «Зенит».

    Местом проведения матча Кубка России выбран Ульяновск.

    «По итогам совместного инспекционного визита РФС и ФНЛ на стадион «Труд» в Ульяновске комиссия установила, что натуральное покрытие футбольного поля соответствует стандарту РФС.

    Поле «прошито» и готово к интенсивным нагрузкам», – говорится в официальном заявлении.

    • Кубковый матч запланирован на 25 февраля.
    • «Зенит» предлагал сыграть в Санкт-Петербурге из-за проблем с газоном в Ульяновске.

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    Источник: телеграм-канал Кубка России

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    Сегодня, 17:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3536

      Axe111 53 минуты назад

      Очень удивительно

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      Рейтинг: +54

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      Явно за Зенит будет играть второй состав в такое время года и на таком стадионе. Гыгыгы.

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      Рейтинг: +892

      г.Онега > Литейный 4 (returned) 4 минуты назад

      не помню формат одна игра или ответка еще будет ,если одна то больше первый чем второй состав

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