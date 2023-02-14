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    Павлюченко назвал причину отказа от возобновления карьеры

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко объяснил, почему решил не возвращаться в профессиональный спорт.

    • 41-летний футболист хотел сыграть против «Ахмата» в Кубке России.
    • Павлюченко намеревался забить 200-й гол в клубной карьере.
    • Он мог заработать 4,5 миллиона рублей за 1 матч.

    «Лично я понял, что не смогу физически принять участие в матче с «Ахматом». Всe же Кубок России – матч с командой РПЛ. Надо понимать, что так не бывает.

    Это не совсем правильно по отношению к команде и к ребятам, которые проходят сборы. Решил, что будет правильнее, если я буду просто болельщиком «Уфы».

    Нужно понимать, что мне 41 год: не смогу за одну неделю набрать кондиции (смеeтся). Я понял, что, наверное, пользы не принесу.

    Какие-то личные амбиции надо оставить, потому что это серьeзная игра – «Уфа» хочет пройти дальше. Когда впервые общались, то думали, что, может, и получится подготовиться.

    Потом поговорил с Камиловичем [Газизовым] и сказал – пользы не принесу. Даже если это будет 20-30 минут. Да, выйти можно... Но решили, что это всe-таки неправильно.

    Изначально в Турцию приехал не для переговоров с «Уфой». Я уже говорил, что мы с Романом Орещуком открываем футбольное агентство. В Турцию я приехал понаблюдать за молодыми перспективными футболистами.

    Мы делаем акцент на молодeжь 16-17 лет, чтобы потом через два-три года подписать их и работать с ними», – рассказал Павлюченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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