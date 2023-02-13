Нобоа закрыл комментарии в инстаграме* после слов его девушки о домашнем насилии

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа закрыл комментарии в своем инстаграме (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Футболист сделал это после того, как болельщики начали писать осуждающие комментарии из-за слов девушки эквадорца Кевиам Касо. Она сообщила о домашнем насилии.

Нобоа в январе продлил контракт.

В прошлом сезоне 37-летний Нобоа был признан лучшим игроком РПЛ по версии РФС.

Нобоа играет в России с 2007 года (с перерывом в 2015 году).

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