«Сочи» продлил контракт с 37-летним Нобоа

«Сочи» объявил о продлении контракта с полузащитником Кристианом Нобоа.

Новое соглашение с 37-летним эквадорцем рассчитано до лета 2024 года с возможностью продления еще на сезон.

В прошлом сезоне 37-летний Нобоа был признан лучшим игроком РПЛ по версии РФС.

Нобоа играет в России с 2007 года (с перерывом в 2015 году).

«Сочи» идет в РПЛ 9-м.

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