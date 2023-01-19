«Сочи» продлил контракт с 37-летним Нобоа

«Сочи» объявил о продлении контракта с полузащитником Кристианом Нобоа.
Новое соглашение с 37-летним эквадорцем рассчитано до лета 2024 года с возможностью продления еще на сезон.
- В прошлом сезоне 37-летний Нобоа был признан лучшим игроком РПЛ по версии РФС.
- Нобоа играет в России с 2007 года (с перерывом в 2015 году).
- «Сочи» идет в РПЛ 9-м.
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Источник: телеграм-канал «Сочи»