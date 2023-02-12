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  • Быстров: «Если Кузяев год назад не был никому нужен в Европе, то с чего вдруг сейчас будет интерес?»

Быстров: «Если Кузяев год назад не был никому нужен в Европе, то с чего вдруг сейчас будет интерес?»

12 февраля 2023, 13:28
6

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал желание зенитовца Далера Кузяева попробовать себя в Европе.

«Ну, ребят, давайте рассуждать все-таки здраво.

Если уж Кузяев год назад после сборной не нужен был зарубежным клубам, когда ситуация в мире была всяко лучше и стабильнее, то с чего вдруг сейчас появится интерес к нему у той же Европы?

На примере Артема Дзюбы и иже с ним: в таком возрасте уезжать за бугор – идея, как мы поняли, так себе.

Тем более, наша одаренная молодeжь в России сейчас совершенно не готова (как морально, так и физически) конкурировать даже с такими возрастными футболистами», – написал Быстров.

  • Кузяев отказывается продлевать контракт с «Зенитом».
  • 30-летний Кузяев в «Зените» с 2017 года.
  • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова
Россия. Премьер-лига Зенит Быстров Владимир Кузяев Далер
Комментарии (6)
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1676199041
В топ-клуб не возьмут, а куда-нибудь в аутсайдеры среднего чемпионата может сгодиться, если без претензий. Только зачем? Если только посмотреть чужую страну. Типа футбольного туризма.
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Давид59
1676204168
Попробую сделать прогноз. В топ-клубы его не возьмут (тут политическая ситуация виновата). А в Грецию, Кипр или Турцию он не захочет. Либо захочет. Тогда я не угадал.
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Skull_Boy
1676204611
Он был интересен в Европе, например Алавесу, Райо и Антверпену, но он же зв9зда
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eugen-han
1676205947
Отказался продлевать контакт с зенитом? Наверное предложение было на уменьшение зарплаты, как в случае с Дзюбой не так давно. Желание игрока поиграть в Европе,- это одно, а в реальности действительность совсем другая вырисовывается, если учесть тот ценник, что условно выставили. Скорее всего тут прослеживается работа агента футболиста, который пытается пристроить своего клиента, закидывая удочку...а не клюнет ли кто, но торг всегда уместен.
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alp
1676212909
эт точно.. самооценка наших футболеров вообще никак не коррелируется с их мастерством и умением
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шахта Заполярная
1676218395
Очередное предсезонное обострение или набивание себе цены. В итоге опять уйдет к немытым, но может и доиграться и оказаться не за рубежом, а там где возьмут.
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