Быстров: «Если Кузяев год назад не был никому нужен в Европе, то с чего вдруг сейчас будет интерес?»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал желание зенитовца Далера Кузяева попробовать себя в Европе.

«Ну, ребят, давайте рассуждать все-таки здраво.

Если уж Кузяев год назад после сборной не нужен был зарубежным клубам, когда ситуация в мире была всяко лучше и стабильнее, то с чего вдруг сейчас появится интерес к нему у той же Европы?

На примере Артема Дзюбы и иже с ним: в таком возрасте уезжать за бугор – идея, как мы поняли, так себе.

Тем более, наша одаренная молодeжь в России сейчас совершенно не готова (как морально, так и физически) конкурировать даже с такими возрастными футболистами», – написал Быстров.

Кузяев отказывается продлевать контракт с «Зенитом».

30-летний Кузяев в «Зените» с 2017 года.

Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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