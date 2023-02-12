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    Быстров: «Если Кузяев год назад не был никому нужен в Европе, то с чего вдруг сейчас будет интерес?»

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал желание зенитовца Далера Кузяева попробовать себя в Европе.

    «Ну, ребят, давайте рассуждать все-таки здраво.

    Если уж Кузяев год назад после сборной не нужен был зарубежным клубам, когда ситуация в мире была всяко лучше и стабильнее, то с чего вдруг сейчас появится интерес к нему у той же Европы?

    На примере Артема Дзюбы и иже с ним: в таком возрасте уезжать за бугор – идея, как мы поняли, так себе.

    Тем более, наша одаренная молодeжь в России сейчас совершенно не готова (как морально, так и физически) конкурировать даже с такими возрастными футболистами», – написал Быстров.

    • Кузяев отказывается продлевать контракт с «Зенитом».
    • 30-летний Кузяев в «Зените» с 2017 года.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    Сегодня, 13:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +254

      eugen-han 1 час назад

      Отказался продлевать контакт с зенитом? Наверное предложение было на уменьшение зарплаты, как в случае с Дзюбой не так давно.
      Желание игрока поиграть в Европе,- это одно, а в реальности действительность совсем другая вырисовывается, если учесть тот ценник, что условно выставили. Скорее всего тут прослеживается работа агента футболиста, который пытается пристроить своего клиента, закидывая удочку...а не клюнет ли кто, но торг всегда уместен.

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      Рейтинг: +14195

      Skull_Boy 1 час назад

      Он был интересен в Европе, например Алавесу, Райо и Антверпену, но он же зв9зда

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      Рейтинг: +6185

      Давид59 1 час назад

      Попробую сделать прогноз. В топ-клубы его не возьмут (тут политическая ситуация виновата). А в Грецию, Кипр или Турцию он не захочет. Либо захочет. Тогда я не угадал.

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      Рейтинг: +13088

      Алексей З 2 часа назад

      Кузяев добротный игрок и не помешал бы в топ-5 средникам.
      Мне кажется очень плохой агент у него, который не желание игрока реализует , а в тесном контакте с Питером и только о своих комиссионных думает.
      Смешно , в РПЛ его никто не зовёт ? Вы в это верите ?
      Другой вопрос , а что он вообще хочет ?
      Уехать ?
      Беги , без работы ( может не столь щедро оплачиваемой) не останешься. Выбор за ним.

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      Рейтинг: +639

      Азбука 3 часа назад

      В топ-клуб не возьмут, а куда-нибудь в аутсайдеры среднего чемпионата может сгодиться, если без претензий. Только зачем? Если только посмотреть чужую страну. Типа футбольного туризма.

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      Рейтинг: +13088

      Алексей З > Азбука 2 часа назад

      Зачем ?
      Свалить от сюда и пожить в свободном обществе.
      Зависеть от себя , а не от Миллера и Газпрома.

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      Рейтинг: +517

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Кузя хорош. Но для внутреннего пользования. Просто агентик процентик хочет побольше. Гыгыгы

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