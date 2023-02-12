Быстров: «Если Кузяев год назад не был никому нужен в Европе, то с чего вдруг сейчас будет интерес?»

Отказался продлевать контакт с зенитом? Наверное предложение было на уменьшение зарплаты, как в случае с Дзюбой не так давно.
Желание игрока поиграть в Европе,- это одно, а в реальности действительность совсем другая вырисовывается, если учесть тот ценник, что условно выставили. Скорее всего тут прослеживается работа агента футболиста, который пытается пристроить своего клиента, закидывая удочку...а не клюнет ли кто, но торг всегда уместен.
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал желание зенитовца Далера Кузяева попробовать себя в Европе.
«Ну, ребят, давайте рассуждать все-таки здраво.
Если уж Кузяев год назад после сборной не нужен был зарубежным клубам, когда ситуация в мире была всяко лучше и стабильнее, то с чего вдруг сейчас появится интерес к нему у той же Европы?
На примере Артема Дзюбы и иже с ним: в таком возрасте уезжать за бугор – идея, как мы поняли, так себе.
Тем более, наша одаренная молодeжь в России сейчас совершенно не готова (как морально, так и физически) конкурировать даже с такими возрастными футболистами», – написал Быстров.
- Кузяев отказывается продлевать контракт с «Зенитом».
- 30-летний Кузяев в «Зените» с 2017 года.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
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