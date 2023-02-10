Стало известно, почему Кузяев не продлевает контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев опять хочет продолжить карьеру в Европе.

Из-за этого клубу не удается договориться с ним о продлении соглашения.

«Контракт Далера с «Зенитом» истекает летом. Клуб хочет продлить соглашение и предлагает хорошие условия, которые полностью устраивают игрока.

Но Кузяев приостановил переговоры из-за желания уехать в Европу и пока отказался от продления контракта.

Приоритетом игрока являются чемпионаты топ пять. При этом Кузяев уже имеет на руках конкретные предложения из Турции и Греции», – сообщил источник «Чемпионата».

30-летний Кузяев в «Зените» с 2017 года.

Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек провел 20 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

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