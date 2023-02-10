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    Стало известно, почему Кузяев не продлевает контракт с «Зенитом»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев опять хочет продолжить карьеру в Европе.

    Из-за этого клубу не удается договориться с ним о продлении соглашения.

    «Контракт Далера с «Зенитом» истекает летом. Клуб хочет продлить соглашение и предлагает хорошие условия, которые полностью устраивают игрока.

    Но Кузяев приостановил переговоры из-за желания уехать в Европу и пока отказался от продления контракта.

    Приоритетом игрока являются чемпионаты топ пять. При этом Кузяев уже имеет на руках конкретные предложения из Турции и Греции», – сообщил источник «Чемпионата».

    • 30-летний Кузяев в «Зените» с 2017 года.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне хавбек провел 20 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +501

      ПалкоВводецъ (returned) 11 минут назад

      Нафиг тебе Турция и Греция? В топ 5 слабоват. Лучше уж синица в руках, чем журавль в небе. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1295

      Taps 55 минут назад

      Турция самое то !
      Дзюба уже попробовал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13069

      Алексей З 1 час назад

      Добротный игрок , ну не в топ-клубы , а попроще.
      Агент у него херовый, только о комиссионных думает.

      0
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      Рейтинг: +11171

      alp 1 час назад

      30 летний россиянин Кузяев? в Европу? Если только к Саше Кержакову.. да и то вряд ли.. думаю, повыеживается и в последний день захочет подписать контракт с Зенитом.

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      Ответить
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      Рейтинг: +17692

      paracetamol 1 час назад

      Да пусть Кузя поиграет за бугром, раз ему так хочется!

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      Рейтинг: +677

      Таврида 1 час назад

      Кипр как раз из греческой и турецкой частей состоит, значит Кокорин в Арисе подсуетился...

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      Рейтинг: +11773

      R_a_i_n 2 часа назад

      Отличная статистика для его амплуа.

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