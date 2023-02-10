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  • Стало известно, почему Кузяев не продлевает контракт с «Зенитом»

Стало известно, почему Кузяев не продлевает контракт с «Зенитом»

10 февраля 2023, 15:51
11

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев опять хочет продолжить карьеру в Европе.

Из-за этого клубу не удается договориться с ним о продлении соглашения.

«Контракт Далера с «Зенитом» истекает летом. Клуб хочет продлить соглашение и предлагает хорошие условия, которые полностью устраивают игрока.

Но Кузяев приостановил переговоры из-за желания уехать в Европу и пока отказался от продления контракта.

Приоритетом игрока являются чемпионаты топ пять. При этом Кузяев уже имеет на руках конкретные предложения из Турции и Греции», – сообщил источник «Чемпионата».

  • 30-летний Кузяев в «Зените» с 2017 года.
  • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
  • В этом сезоне хавбек провел 20 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Кузяев Далер
Комментарии (11)
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Таврида
1676035716
Кипр как раз из греческой и турецкой частей состоит, значит Кокорин в Арисе подсуетился...
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paracetamol
1676036170
Да пусть Кузя поиграет за бугром, раз ему так хочется!
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alp
1676036204
30 летний россиянин Кузяев? в Европу? Если только к Саше Кержакову.. да и то вряд ли.. думаю, повыеживается и в последний день захочет подписать контракт с Зенитом.
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Taps
1676039147
Турция самое то ! Дзюба уже попробовал.
Ответить
Ziklop
1676051193
попытка номер два, агент ему на мозг капает про топ 5?
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ААМ
1676053681
Не хочет, не надо. Насильно мил не будешь.
Ответить
Томик
1676056895
" - Опять весна, опять хочется в Париж!.... - Что, уже были? - Нет, уже хотелось."
Ответить
Solist345345
1676057858
В хорошие времена не смог уйти. А сейчас и подавно. Чё рыпается, странный человек. Хотя, всяческие желаю ему исполнения его мечты.
Ответить
odessakmv
1676066279
а поедет.... в Локо?
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моэм
1676101184
Неправильно "предлагают" ....это надо делать через жену , "дунули " бы ей в ушко что заплата там в 5-7 раз меньше , чем в Зените , и про трудности жизни среди русофобов ....жена так бы начала его вразумлять , что Далер , которому пошёл 4 й десяток , предложения Зенита принял при счёте раз ....посмотрите на Рыбуся , который не поехал ни в Брюгге , ни на ЧМ , ради жены и семьи .
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