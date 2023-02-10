Кузяев может бесплатно покинуть «Зенит»

Будущее полузащитника Далера Кузяева в «Зените» находится под вопросом.

Контракт 30-летнего футболиста с петербургским клубом истекает в июне, и стороны пока не могут договориться о его продлении.

Если компромисс найти не удастся, хавбек сможет бесплатно покинуть «Зенит» по окончании сезона.

Кузяев в Санкт-Петербурге с 2017 года.

Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

В этом сезоне игрок провел за «Зенит» 20 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!