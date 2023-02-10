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Кузяев может бесплатно покинуть «Зенит»

10 февраля 2023, 14:25
2

Будущее полузащитника Далера Кузяева в «Зените» находится под вопросом.

Контракт 30-летнего футболиста с петербургским клубом истекает в июне, и стороны пока не могут договориться о его продлении.

Если компромисс найти не удастся, хавбек сможет бесплатно покинуть «Зенит» по окончании сезона.

  • Кузяев в Санкт-Петербурге с 2017 года.
  • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
  • В этом сезоне игрок провел за «Зенит» 20 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Кузяев Далер
Комментарии (2)
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alp
1676028821
шо, опять?
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JTherry
1676030391
251-е предупреждение...) потом будет клянчить в удельной: "ну возьмите меня..!"
Ответить
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