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    Кузяев может бесплатно покинуть «Зенит»

    Будущее полузащитника Далера Кузяева в «Зените» находится под вопросом.

    Контракт 30-летнего футболиста с петербургским клубом истекает в июне, и стороны пока не могут договориться о его продлении.

    Если компромисс найти не удастся, хавбек сможет бесплатно покинуть «Зенит» по окончании сезона.

    • Кузяев в Санкт-Петербурге с 2017 года.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне игрок провел за «Зенит» 20 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:25
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +28281

      JTherry 41 минуту назад

      251-е предупреждение...) потом будет клянчить в удельной: "ну возьмите меня..!"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11170

      alp 1 час назад

      шо, опять?

      1
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