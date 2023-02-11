У «Челси» худший трансферный баланс за последние 5 сезонов. В топ-10 попали 9 клубов АПЛ

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг клубов с худшим трансферным балансом за последние пять сезонов.

Первым стал «Челси», который потратил на 749 миллионов евро больше, чем заработал.

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