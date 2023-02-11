У «Челси» худший трансферный баланс за последние 5 сезонов. В топ-10 попали 9 клубов АПЛ

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг клубов с худшим трансферным балансом за последние пять сезонов.
Первым стал «Челси», который потратил на 749 миллионов евро больше, чем заработал.
- «Челси» (– 749 млн евро);
- «Манчестер Юнайтед» (-670 млн);
- «Арсенал» (-544 млн);
- «Тоттенхэм» (-477 млн);
- «Вест Хэм» (-435 млн);
- «Ньюкасл» (-422 млн);
- «Астон Вилла» (-370 млн);
- «Вулверхэмптон» (-355 млн);
- «Ювентус» (-337 млн);
- «Ливерпуль» (-313 млн);
- «Фулхэм» (-271 млн);
- «Барселона» (-257 млн);
- «Ноттингем Форест» (-246 млн);
- «Лидс» (-242 млн);
- «Саутгемптон» (-237 млн);
- «Милан» (-227 млн);
- «Эвертон» (-219 млн);
- «ПСЖ» (-202 млн);
- «Марсель» (-192 млн);
- «Бавария» (-170 млн).
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Источник: CIES