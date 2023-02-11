У «Челси» худший трансферный баланс за последние 5 сезонов. В топ-10 попали 9 клубов АПЛ

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг клубов с худшим трансферным балансом за последние пять сезонов.

Первым стал «Челси», который потратил на 749 миллионов евро больше, чем заработал.

«Челси» (– 749 млн евро); «Манчестер Юнайтед» (-670 млн); «Арсенал» (-544 млн); «Тоттенхэм» (-477 млн); «Вест Хэм» (-435 млн); «Ньюкасл» (-422 млн); «Астон Вилла» (-370 млн); «Вулверхэмптон» (-355 млн); «Ювентус» (-337 млн); «Ливерпуль» (-313 млн); «Фулхэм» (-271 млн); «Барселона» (-257 млн); «Ноттингем Форест» (-246 млн); «Лидс» (-242 млн); «Саутгемптон» (-237 млн); «Милан» (-227 млн); «Эвертон» (-219 млн); «ПСЖ» (-202 млн); «Марсель» (-192 млн); «Бавария» (-170 млн).

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