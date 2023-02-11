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    У «Челси» худший трансферный баланс за последние 5 сезонов. В топ-10 попали 9 клубов АПЛ

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг клубов с худшим трансферным балансом за последние пять сезонов.

    Первым стал «Челси», который потратил на 749 миллионов евро больше, чем заработал.

    1. «Челси» (– 749 млн евро);
    2. «Манчестер Юнайтед» (-670 млн);
    3. «Арсенал» (-544 млн);
    4. «Тоттенхэм» (-477 млн);
    5. «Вест Хэм» (-435 млн);
    6. «Ньюкасл» (-422 млн);
    7. «Астон Вилла» (-370 млн);
    8. «Вулверхэмптон» (-355 млн);
    9. «Ювентус» (-337 млн);
    10. «Ливерпуль» (-313 млн);
    11. «Фулхэм» (-271 млн);
    12. «Барселона» (-257 млн);
    13. «Ноттингем Форест» (-246 млн);
    14. «Лидс» (-242 млн);
    15. «Саутгемптон» (-237 млн);
    16. «Милан» (-227 млн);
    17. «Эвертон» (-219 млн);
    18. «ПСЖ» (-202 млн);
    19. «Марсель» (-192 млн);
    20. «Бавария» (-170 млн).

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    Источник: CIES

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14194

      Skull_Boy 2 часа назад

      Вопрос, але АПЛ, а где Ман Сити с его тратами то

      1
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      ...
      Рейтинг: +1920

      Romio-xxx > Skull_Boy 1 час назад

      Это за последние 5 лет.До этого наверное Сити был в лидерах))

      0
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      Рейтинг: +14194

      Skull_Boy > Romio-xxx 48 минут назад

      Сита, как и Бенфика, уже 6 окон в с плюсом выходит

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