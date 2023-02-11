Радимов: «Спартак» впечатляюще выглядит. Страшновато становится»

Экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил игру «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ.

Москвичи выиграли все 3 матча на турнире, не пропустив ни одного гола.

Они победили «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».

«Страшновато становится за такой «Спартак», он впечатляюще выглядит. Матч с «Сочи» показал, что команда в быстрых атаках сильна.

Если в двух словах – «Спартак» хорош. «Зениту» тем приятнее будет выиграть чемпионат в присутствии такой сильной команды», – сказал Радимов.

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