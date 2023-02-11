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  • Радимов: «Спартак» впечатляюще выглядит. Страшновато становится»

Радимов: «Спартак» впечатляюще выглядит. Страшновато становится»

11 февраля 2023, 11:26
13

Экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил игру «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ.

«Страшновато становится за такой «Спартак», он впечатляюще выглядит. Матч с «Сочи» показал, что команда в быстрых атаках сильна.

Если в двух словах – «Спартак» хорош. «Зениту» тем приятнее будет выиграть чемпионат в присутствии такой сильной команды», – сказал Радимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зимний кубок РПЛ Спартак Зенит Радимов Владислав
Комментарии (13)
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Amorphis
1676105823
Тунца нюх нет Зинаида Пятёрочкина
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Taps
1676105834
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал ...
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Дядя Серёжа
1676107641
Главное самим не испугаться и просто играть... нет, хорошо играть в футбол.
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ААМ
1676112113
Посмотрим, что будет в ЧР. Победа кубке "Дель соль" не привела к победе в ЧР
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FCSpartakM
1676113102
с учетом того, что борьба идет за вторую строчку в рпл, то игра радует, но с таким достаточно молодым составом зачастую игра не стабильна бывает
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derrik2000
1676115038
Так это...снисходительно, с шуткой... свысока... А если брать, как говорил пан Зюзя, по большому счёту, то ничего, что могло подтвердить слова Радимова, на этом турнире я у Спартака не увидел. А как увидишь-то??? Мозес ещё лечится (надеюсь, полностью будет готов к третьему сбору), команда усиленно тренируется... В общем: первое или не первое место в этом чемпионате, но, вот, ВТОРОЕ нужно держать и приблизиться к Зениту на минимальный его отрыв. И, конечно, главное - АТАКУЮЩАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИГРА.
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BarStep
1676116508
Не ссы Родя, всё будет ок!
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Вомбат
1676139483
А вот мне совсем не страшно за Спартак. Там хороший тренер, и владельцы не вмешиваются. За Спартак как раз можно быть спокойным. Чего не скажешь о Радимове, который говорит, как будто бредит. То ему страшно за Спартак, то Спартак впечатляюще выглядит.
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inzek
1676151951
буланов просто протрезвел
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ilichkadr
1676184407
Ну, лизнул так лизнул............
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