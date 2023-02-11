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    Радимов: «Спартак» впечатляюще выглядит. Страшновато становится»

    Экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил игру «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ.

    «Страшновато становится за такой «Спартак», он впечатляюще выглядит. Матч с «Сочи» показал, что команда в быстрых атаках сильна.

    Если в двух словах – «Спартак» хорош. «Зениту» тем приятнее будет выиграть чемпионат в присутствии такой сильной команды», – сказал Радимов.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +392

      FCSpartakM 27 минут назад

      с учетом того, что борьба идет за вторую строчку в рпл, то игра радует, но с таким достаточно молодым составом зачастую игра не стабильна бывает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5153

      ААМ 43 минуты назад

      Посмотрим, что будет в ЧР. Победа кубке "Дель соль" не привела к победе в ЧР

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +509

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Потроллил Радимов покорителей товарняков. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5405

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Главное самим не испугаться и просто играть... нет, хорошо играть в футбол.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1296

      Taps 2 часа назад

      Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      SunnyDay 2 часа назад

      Тунца нюх нет Зинаида Пятёрочкина

      0
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