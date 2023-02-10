«С каждой сменой колонии условия все хуже». Цыпченко рассказал о письмах Ларина из тюрьмы

Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко рассказал о состоянии осужденного за мошенничество экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.
- Ларин проведет 3 года в колонии общего режима.
- По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.
- Ларин возглавлял академию с 2008 по 2021 год.
- Цыпченко – воспитанник «Чертаново».
– Связь с экс‑директором чертановской академии Николаем Лариным после суда над ним поддерживаете?
– Обязательно. Нам сообщают о его переводах из одной тюрьмы в другую, адвокат держит в курсе как у него дела, пишем письма, получаем ответы.
– Что рассказывает Ларин?
– Некоторые вещи читать непросто. С каждой сменой исправительного учреждения условия все хуже, но Николай Юрьевич держится. Сейчас он, кажется, в Мордовии, по настроению это чувствуется.
– Еще до суда у вас с Лариным был разговор, подробности которого вы не стали обнародовать. О личном?
– Можно и так сказать. Психологически Ларин нам очень сильно помогал, хотя уже велось следствие и близился суд. То есть он сам находился под огромным давлением, но регулярно прилетал в Самару и поддерживал, как мог.
Тот наш разговор был, скорее, мудрым советом с его стороны поискать причины определенных явлений в себе, а не во внешних факторах.
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