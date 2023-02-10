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    «С каждой сменой колонии условия все хуже». Цыпченко рассказал о письмах Ларина из тюрьмы

    Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко рассказал о состоянии осужденного за мошенничество экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.

    • Ларин проведет 3 года в колонии общего режима.
    • По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.
    • Ларин возглавлял академию с 2008 по 2021 год.
    • Цыпченко – воспитанник «Чертаново».

    – Связь с экс‑директором чертановской академии Николаем Лариным после суда над ним поддерживаете?

    – Обязательно. Нам сообщают о его переводах из одной тюрьмы в другую, адвокат держит в курсе как у него дела, пишем письма, получаем ответы.

    – Что рассказывает Ларин?

    – Некоторые вещи читать непросто. С каждой сменой исправительного учреждения условия все хуже, но Николай Юрьевич держится. Сейчас он, кажется, в Мордовии, по настроению это чувствуется.

    – Еще до суда у вас с Лариным был разговор, подробности которого вы не стали обнародовать. О личном?

    – Можно и так сказать. Психологически Ларин нам очень сильно помогал, хотя уже велось следствие и близился суд. То есть он сам находился под огромным давлением, но регулярно прилетал в Самару и поддерживал, как мог.

    Тот наш разговор был, скорее, мудрым советом с его стороны поискать причины определенных явлений в себе, а не во внешних факторах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18742

      Cleaner 2 часа назад

      Это ФУТБОЛЬНАЯ новость???

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      Рейтинг: +54052

      MaxRnD 2 часа назад

      А должны быть всё лучше ....

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    • ...
      Рейтинг: +253

      eugen-han 2 часа назад

      Ларин, он же ,,Чичиков", правильно рассуждает о том,что причины определенных явлений надо искать в себе, а не вовне, как это обычно бывает с теми, кто начинает себя оправдывать и тем самым вольно или невольно осуждает кого-то или чего-то. Ларин вынесет урок и сделает для себя очередные выводы, став более мудрее что ли.

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