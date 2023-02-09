Семин оценил переход Дзюбы в «Локомотив»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.

«Как оцениваю переход Дзюбы в «Локомотив»? Я не отношусь к рукодвству железнодорожников, все вопросы адресуйте им. Сможет ли Артем спасти «Локомотив» от вылета? Не знаю. Время покажет», — заявил Семин.

Дзюба подписал полугодичный контракт с «Локомотивом».

Игрок будет получать в московском клубе 2,5 миллиона рублей в месяц.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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