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Семин оценил переход Дзюбы в «Локомотив»

9 февраля 2023, 18:22
2

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.

«Как оцениваю переход Дзюбы в «Локомотив»? Я не отношусь к рукодвству железнодорожников, все вопросы адресуйте им. Сможет ли Артем спасти «Локомотив» от вылета? Не знаю. Время покажет», — заявил Семин.

  • Дзюба подписал полугодичный контракт с «Локомотивом».
  • Игрок будет получать в московском клубе 2,5 миллиона рублей в месяц.
  • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Семин Юрий
Комментарии (2)
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Красногорск_Фан
1675957271
Явно на языке вертелось что то другое
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DOCTOR PENALTY
1675960832
А что ещё хотите услышать?... Палыч пока ещё в здравом уме.
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