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    Семин оценил переход Дзюбы в «Локомотив»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.

    «Как оцениваю переход Дзюбы в «Локомотив»? Я не отношусь к рукодвству железнодорожников, все вопросы адресуйте им. Сможет ли Артем спасти «Локомотив» от вылета? Не знаю. Время покажет», — заявил Семин.

    • Дзюба подписал полугодичный контракт с «Локомотивом».
    • Игрок будет получать в московском клубе 2,5 миллиона рублей в месяц.
    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

    Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:22
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +24157

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      А что ещё хотите услышать?... Палыч пока ещё в здравом уме.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6840

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Явно на языке вертелось что то другое

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