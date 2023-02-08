«Решение не оптимальное». Первый тренер Дзюбы – о трансфере игрока в «Локомотив»

Александр Шупляков, первый тренер российского нападающего Артема Дзюбы, прокомментировал готовящийся трансфер игрока в «Локомотив».

«Оптимистично смотрю на переход Дзюбы в «Локомотив». Это интересно. Решение не оптимальное, но позитивное. Если ему дадут шанс... Я не ожидал такого перехода. У него будет интересное будущее.

Близко с Михаилом Галактионовым я не знаком, но как они поведут себя — вопрос. Ведь Артем немного жестковат. Если не будет каких-то форс-мажоров, у Дзюбы получится», – сказал Шупляков.

Сообщается, что Дзюба и Игорь Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.

«Локомотив» подтвердил интерес к футболистам.

Игроки будут зарабатывать в «Локо» 2,5 миллиона рублей в месяц.

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