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    «Решение не оптимальное». Первый тренер Дзюбы – о трансфере игрока в «Локомотив»

    Александр Шупляков, первый тренер российского нападающего Артема Дзюбы, прокомментировал готовящийся трансфер игрока в «Локомотив».

    «Оптимистично смотрю на переход Дзюбы в «Локомотив». Это интересно. Решение не оптимальное, но позитивное. Если ему дадут шанс... Я не ожидал такого перехода. У него будет интересное будущее.

    Близко с Михаилом Галактионовым я не знаком, но как они поведут себя — вопрос. Ведь Артем немного жестковат. Если не будет каких-то форс-мажоров, у Дзюбы получится», – сказал Шупляков.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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