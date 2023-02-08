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    Дзюба: «Медосмотр прошел для себя, а не для «Локомотива»

    Нападающий Артем Дзюба не подтвердил информацию, что прошел медосмотр для «Локомотива».

    «Просто для себя прошeл медосмотр. Здоровье? Время покажет.

    Что здесь делает медиа «Локомотива»? Просто нарвался», – сказал Дзюба.

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    Источник: «Чемпионат»

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