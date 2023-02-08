Дзюба: «Медосмотр прошел для себя, а не для «Локомотива»

Нападающий Артем Дзюба не подтвердил информацию, что прошел медосмотр для «Локомотива».
«Просто для себя прошeл медосмотр. Здоровье? Время покажет.
Что здесь делает медиа «Локомотива»? Просто нарвался», – сказал Дзюба.
- Сообщается, что Дзюба и Игорь Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.
- «Локомотив» подтвердил интерес к футболистам.
- Игроки будут зарабатывать в «Локо» 2,5 миллиона рублей в месяц.
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Источник: «Чемпионат»