Смородская раскритиковала «Локомотив» из-за желания подписать Дзюбу и Смольникова

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала желание «Локомотива» подписать контракты с Артемом Дзюбой и Игорем Смольниковым.

Сообщается, что Дзюба и Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.

Они будут зарабатывать по 2,5 миллиона рублей в месяц.

Медосмотр запланирован на среду.

«Даже не знаю, что сказать, потому что не могу оценить действия руководства «Локомотива», какую команду они формируют, из кого. Два возрастных игрока, что Смольников, что Дзюба. Не понимаю действия руководства «Локомотива».

Берут их на замену ушедшим легионерам? А ушел-то кто? Ушли те, кто и не играл, сидели на лавках. Ну только Изидор сломался, он на лавке не сидел», – сказала Смородская.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно