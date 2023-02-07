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    Смородская раскритиковала «Локомотив» из-за желания подписать Дзюбу и Смольникова

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала желание «Локомотива» подписать контракты с Артемом Дзюбой и Игорем Смольниковым.

    • Сообщается, что Дзюба и Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.
    • Они заработают по 2,5 миллиона рублей.
    • Медосмотр запланирован на среду.

    «Даже не знаю, что сказать, потому что не могу оценить действия руководства «Локомотива», какую команду они формируют, из кого. Два возрастных игрока, что Смольников, что Дзюба. Не понимаю действия руководства «Локомотива».

    Берут их на замену ушедшим легионерам? А ушел-то кто? Ушли те, кто и не играл, сидели на лавках. Ну только Изидор сломался, он на лавке не сидел», – сказала Смородская.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13043

      Алексей З 27 минут назад

      Что-то в царстве РЖД совсем БЕДА.

      0
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      Рейтинг: +6817

      Красногорск_Фан 35 минут назад

      ЮПС уволили с основной формулировкой - не дает дорогу молодым. Лицемеры и только.

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      Рейтинг: +100948

      sv1969 1 час назад

      в кое то веки согшлоашусь с тётей))

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