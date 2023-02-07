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  • Орлов отреагировал на слова Заремы о кубковом матче «Волга» – «Зенит»

Орлов отреагировал на слова Заремы о кубковом матче «Волга» – «Зенит»

7 февраля 2023, 18:35
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Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о заявлении Заремы Салиховой в поддержку ульяновской «Волги» перед игрой Кубка России против «Зенита».

  • «Зенит» предложил «Волге» заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона и перенести игру в Санкт-Петербург, если РФС не разрешит играть в Ульяновске.
  • Зарема отреагировала на предложение петербуржцев.
  • «Волга» поблагодарила Зарему за поддержку и пригласила ее на матч с «Зенитом».

«Зарема Салихова выступила в поддержку «Волги»? Ну что сказать... Это ее мнение, эмоции. Просто не надо тут искать какую-то конфронтацию. А то ее высказывания смотрятся как какая-то мелкая месть.

Никто же не собирается отбирать праздник у Ульяновска. Надо играть там. Слова Заремы при этом повышают интерес к следующему матчу «Зенит» – «Спартак». Это же тоже хорошо (смеется).

Давайте ждать интересной игры «Волга» – «Зенит». Ульяновцы готовятся сейчас в Турции, укрепляют состав. Они считают, что матч с чемпионом страны может стать хорошим стимулом для всей команды, чтобы выбраться из ямы Первой лиги.

В общем, я за популяризацию футбола в регионах. Давайте делать добрую историю. Кто знает, может быть, мальчишки, увидев игру своей команды против «Зенита», побегут записываться в секции», – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Зенит Волга Орлов Геннадий Салихова Зарема
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1675786582
Так и придётся питерским бразильцам испытать свои яйца симбирскими морозами. )
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paracetamol
1675896349
Пусть бы твой спердяк по колено в грязи ползал!
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