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    Орлов отреагировал на слова Заремы о кубковом матче «Волга» – «Зенит»

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о заявлении Заремы Салиховой в поддержку ульяновской «Волги» перед игрой Кубка России против «Зенита».

    • «Зенит» предложил «Волге» заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона и перенести игру в Санкт-Петербург, если РФС не разрешит играть в Ульяновске.
    • Зарема отреагировала на предложение петербуржцев.
    • «Волга» поблагодарила Зарему за поддержку и пригласила ее на матч с «Зенитом».

    «Зарема Салихова выступила в поддержку «Волги»? Ну что сказать... Это ее мнение, эмоции. Просто не надо тут искать какую-то конфронтацию. А то ее высказывания смотрятся как какая-то мелкая месть.

    Никто же не собирается отбирать праздник у Ульяновска. Надо играть там. Слова Заремы при этом повышают интерес к следующему матчу «Зенит» – «Спартак». Это же тоже хорошо (смеется).

    Давайте ждать интересной игры «Волга» – «Зенит». Ульяновцы готовятся сейчас в Турции, укрепляют состав. Они считают, что матч с чемпионом страны может стать хорошим стимулом для всей команды, чтобы выбраться из ямы Первой лиги.

    В общем, я за популяризацию футбола в регионах. Давайте делать добрую историю. Кто знает, может быть, мальчишки, увидев игру своей команды против «Зенита», побегут записываться в секции», – сказал Орлов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24149

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Так и придётся питерским бразильцам испытать свои яйца симбирскими морозами. )

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