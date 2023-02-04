«Волга» поблагодарила Зарему за поддержку и пригласила ее на матч с «Зенитом»

Пресс-служба ульяновской «Волги» ответила жене бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой, которая поддержала клуб Первой лиги перед кубковым матчем против «Зенита».

«Уважаемая Зарема Равильевна! Игроки, тренерский штаб и болельщики «Волги» благодарят Вас за поддержку, за теплые слова про наш любимый город. Вы хорошо знаете, как сильно в Ульяновске любят футбол, как ждут больших и интересных игр на поле центрального стадиона «Труд». Любой, кто говорит о переносе назначенного на 25 февраля кубкового матча «Волга» – «Зенит», просто никогда не был в нашем городе, не общался с командой и ее фанатами. Мы завоевали право играть на домашнем поле в честной борьбе – и это право не отдадим ни за какие вкусняшки!

Город вовсю готовится к матчу. Приглашаем Вас в Ульяновск на большой футбол – уверены, будет очень интересная и очень горячая игра. Добро пожаловать домой!» – написали ульяновцы.

Команды встретятся в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

Матч запланирован на 26 февраля.

«Зенит» предложил «Волге» заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона и перенести игру в Санкт-Петербург, если РФС не разрешит играть в Ульяновске.

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