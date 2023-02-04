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    «Волга» поблагодарила Зарему за поддержку и пригласила ее на матч с «Зенитом»

    Пресс-служба ульяновской «Волги» ответила жене бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой, которая поддержала клуб Первой лиги перед кубковым матчем против «Зенита».

    «Уважаемая Зарема Равильевна! Игроки, тренерский штаб и болельщики «Волги» благодарят Вас за поддержку, за теплые слова про наш любимый город. Вы хорошо знаете, как сильно в Ульяновске любят футбол, как ждут больших и интересных игр на поле центрального стадиона «Труд». Любой, кто говорит о переносе назначенного на 25 февраля кубкового матча «Волга» – «Зенит», просто никогда не был в нашем городе, не общался с командой и ее фанатами. Мы завоевали право играть на домашнем поле в честной борьбе – и это право не отдадим ни за какие вкусняшки!

    Город вовсю готовится к матчу. Приглашаем Вас в Ульяновск на большой футбол – уверены, будет очень интересная и очень горячая игра. Добро пожаловать домой!» – написали ульяновцы.

    • Команды встретятся в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
    • Матч запланирован на 26 февраля.
    • «Зенит» предложил «Волге» заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона и перенести игру в Санкт-Петербург, если РФС не разрешит играть в Ульяновске.

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    Источник: телеграм-канал «Волги»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +744

      Аvеngеr 28 минут назад

      Eсли РФС НЕ РАЗРЕШИТ играть в Ульяновске. В любом случае (матч состоится в Симбирске), Заремы на матче не будет,

      0
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      Рейтинг: +33538

      VVM1964 41 минуту назад

      Браво !!!

      3
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      Рейтинг: +744

      Аvеngеr > VVM1964 20 минут назад

      "Мы завоевали право играть на домашнем поле за вкусняшки!" Продали Симбирск за вкусняшки.

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