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  • «Волга» поблагодарила Зарему за поддержку и пригласила ее на матч с «Зенитом»

«Волга» поблагодарила Зарему за поддержку и пригласила ее на матч с «Зенитом»

4 февраля 2023, 21:20
12

Пресс-служба ульяновской «Волги» ответила жене бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой, которая поддержала клуб Первой лиги перед кубковым матчем против «Зенита».

«Уважаемая Зарема Равильевна! Игроки, тренерский штаб и болельщики «Волги» благодарят Вас за поддержку, за теплые слова про наш любимый город. Вы хорошо знаете, как сильно в Ульяновске любят футбол, как ждут больших и интересных игр на поле центрального стадиона «Труд». Любой, кто говорит о переносе назначенного на 25 февраля кубкового матча «Волга» – «Зенит», просто никогда не был в нашем городе, не общался с командой и ее фанатами. Мы завоевали право играть на домашнем поле в честной борьбе – и это право не отдадим ни за какие вкусняшки!

Город вовсю готовится к матчу. Приглашаем Вас в Ульяновск на большой футбол – уверены, будет очень интересная и очень горячая игра. Добро пожаловать домой!» – написали ульяновцы.

  • Команды встретятся в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
  • Матч запланирован на 26 февраля.
  • «Зенит» предложил «Волге» заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона и перенести игру в Санкт-Петербург, если РФС не разрешит играть в Ульяновске.

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Источник: телеграм-канал «Волги»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Волга Зенит Салихова Зарема
Комментарии (12)
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VVM1964
1675537293
Браво !!!
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Аvеngеr
1675538126
Eсли РФС НЕ РАЗРЕШИТ играть в Ульяновске. В любом случае (матч состоится в Симбирске), Заремы на матче не будет,
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Красногвардейчик
1675571143
Вся страна будет болеть за Волгу чивоуштам))
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neveldomha
1675579836
Зенит всего лишь предложил свой стадион. Мнительная экскортница посчитала, что предложение звучит как требование. Смешно
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Вомбат
1675597210
Судя по тому, что перснажа внизу за истекший год так и не забанили, он точно провокатор. То ли платный, то ли вообще товарищ старший лейтенант.
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