Аленичев: «Промес – легенда «Спартака». Он наш, «мясной»

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев охарактеризовал полузащитника столичного клуба Квинси Промеса.

— Еще один лидер нынешнего «Спартака» — Квинси Промес. Считаете его легендой клуба?

— Да, Квинси легенда клуба. Он уже очень долгое время в «Спартаке». Учитывая, что он очень многое сделал для клуба, его уже можно считать нашим, «мясным».

Голландец самостоятельно тренируется в Москве, в то время как команда проводит сбор в ОАЭ.

Вероятная причина отсутствия Промеса – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.

В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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