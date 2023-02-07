Аленичев: «Промес – легенда «Спартака». Он наш, «мясной»

Свинси Промяс "ВАШ", пока уголовка Нидерландов его разыскивает. А так усвистал бы как не давно, пока не стал уголовником. Вернулся в Спартак только тогда, когда возбудили уголовное дело. Залёг на дно в Тарасовке и лобызает ромбик. Гыгыгы
Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев охарактеризовал полузащитника столичного клуба Квинси Промеса.
— Еще один лидер нынешнего «Спартака» — Квинси Промес. Считаете его легендой клуба?
— Да, Квинси легенда клуба. Он уже очень долгое время в «Спартаке». Учитывая, что он очень многое сделал для клуба, его уже можно считать нашим, «мясным».
- Голландец самостоятельно тренируется в Москве, в то время как команда проводит сбор в ОАЭ.
- Вероятная причина отсутствия Промеса – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.
- В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
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