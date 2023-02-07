Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аленичев: «Промес – легенда «Спартака». Он наш, «мясной»

    Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев охарактеризовал полузащитника столичного клуба Квинси Промеса.

    — Еще один лидер нынешнего «Спартака» — Квинси Промес. Считаете его легендой клуба?

    — Да, Квинси легенда клуба. Он уже очень долгое время в «Спартаке». Учитывая, что он очень многое сделал для клуба, его уже можно считать нашим, «мясным».

    • Голландец самостоятельно тренируется в Москве, в то время как команда проводит сбор в ОАЭ.
    • Вероятная причина отсутствия Промеса – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.
    • В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    В «Спартаке» ответили на вопрос, полетит ли Промес с командой на сборы в Турции 1
    Аленичев спрогнозировал спад в игре Промеса 1
    Джикия рассказал, как в «Спартаке» ощущается отсутствие Промеса на сборах
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:19
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +377

      ПалкоВводецъ (returned) 2 минуты назад

      Свинси Промяс "ВАШ", пока уголовка Нидерландов его разыскивает. А так усвистал бы как не давно, пока не стал уголовником. Вернулся в Спартак только тогда, когда возбудили уголовное дело. Залёг на дно в Тарасовке и лобызает ромбик. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4290

      Питерский князь 22 минуты назад

      Анус на задницы.
      Кусочек этого мяса.
      :)))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11