Газизов: «Павлюченко не отказался от «Уфы». Решим на следующей неделе»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию вокруг возможного появления в команде форварда Романа Павлюченко.

«Пока никто не отказывался. Мы взяли паузу в переговорах. Давайте подождeм. Слишком много давления на Романа. Решение будет на следующей неделе, наверное. Думаю, что мы к чему-то подойдeм спокойно, без лишнего шума», — сказал Газизов.

41-летний футболист объявил о завершении карьеры в прошлом году.

Павлюченко намеревался в матче с «Ахматом» забить 200-й гол в клубной карьере.

Игрок – бронзовый призер Евро-2008.

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