Павлюченко еще может сыграть за «Уфу» в Кубке России. Ему готовят улучшенное предложение

Вопрос с трансфером бывшего форварда сборной России Романа Павлюченко в «Уфу» на кубковый матч с «Ахматом» не закрыт. Игроку планируют предложить больше денег.

«Павлюченко сказал, что не будет возобновлять карьеру ради двухсотого гола — на эмоциях. Его задолбали этой темой, он психанул и решил покамест чутка снизить градус. Однако выход Ромы в кубковом матче за «Уфу» против «Ахмата» все еще возможен.

Шамиль Газизов дал добро на отсутствие необходимости ему тренироваться с командой, для Шамиля важно само появление Пава на поле в башкирской футболке с логотипом нового спонсора в официальном матче. Гендир «Уфы» крайне заинтересован в этом.

Отмечу, что никаких 4,5 миллиона рублей Роману никто не предлагал. Речь шла о 1,5 миллиона и это не та сумма, которая заставила бы его поднять брови. Поэтому на текущий момент он публично дал заднюю. При этом букмекер не отказался от этой громкой затеи. Сейчас они готовят улучшенное предложение, которое способно будет перевернуть ситуацию», – написал источник.

41-летний футболист объявил о завершении карьеры в прошлом году.

Павлюченко намеревался в матче с «Ахматом» забить 200-й гол в клубной карьере.

Игрок – бронзовый призер Евро-2008.

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